Mercato Ittico, dopo i debiti si riparte. Il capitolato, l’intesa (II)

Detto dell’approvazione del Capitolato d’appalto speciale, e delle linee guida contrattuali (I), un passo indietro. Un piccolo passo indietro fino ad arrivare ai debiti accumulati con la precedente gestione (come riferito nella prima parte), alla messa in liquidazione ed ora al prossimo affidamento del servizio ad un nuovo concessionario. Nuovo o indirettamente riportante agli stessi soggetti del precedente Consorzio? Da ricordare (vedi fondo pagina) i fondi a disposizione per le Cooperative, la sperimentazione per la pesca del rossetto, i piani del GAC Mare. Piani uguale fondi.di Manfredonia; con un contratto del 27.09.2004 (inaugurazione nuova sede di venerdì 17) l’Ente aveva affidato in concessione la gestione del mercato ittico e relativi locali aldi Manfredonia, di cui è socio lo stesso Comune insieme, tra l’altro, alla Camera di Commercio di Foggia ed all’Amministrazione Provinciale di Foggia (stessi Enti ai quali la PA di Manfredonia – assessore Angelillis – aveva chiesto “sostegni” dopo l’emersione dei debiti, ma con risultati negativi, come dichiarato).Dopo 7 anni di gestione – poi manifestatesi nella debitoria milionaria – con delibera C.C. n. 53 del 22.11.2011 il Comune prende atto dell’avvenutodel Consorzio di Gestione del Mercato Ittico – CO.GE.M.I.M. – Società Cooperativa con sede in Manfredonia, e della nomina, da parte dell’Assemblea societaria, del, nella persona del Prof. Avv.di Bari. Da qui la gestione provvisoria e temporanea del servizio, a favore del predetto Consorzio, per il tempo strettamente necessario a dare luogo alla celebrazione di una gara in concessione del servizio stesso, “dovendosi ragionevolmente ritenere che i tempi procedimentali della gara saranno inferiori a quelli delle liquidazioni, (…) per evitare una qualsiasi interruzione del pubblico servizio, demandando alla Giunta l’adozione di tutti i necessari conseguenti atti di sua competenza, ivi compreso quello della nomina del RUP (al dott., Dirigente del 4^Settore del Comune di Manfredonia).Come riferito nella relazione (inserita nella delibera) dell’Assessore“attualmente le operazioni di scambio svolte all’interno del mercato sono soggette al pagamento di un aggio nella misura del 6% del valore contrattato; alcuni servizi specifici, dal precedente gestore sono stati eseguiti con l’ausilio di soggetti esterni”. Inoltre “per la disciplina dei rapporti con il soggetto affidatario dovrà farsi riferimento agli elementi contenuti nella(redatta ed approvata nello stesso giorno della storico provvedimento per il mercato settimanale, vedi in precedenza ndR) (..) confermando la remunerazione in favore del soggetto affidatario in misura percentuale sul valore del pescato, confermato al 6% oltre che eventuali altri proventi connessi all’utilizzo della struttura”.sono quelli al piano terra del complesso immobiliare, relativa area scoperta, la Palazzina E, e la Palazzina locali tecnici e guardiania; sono esclusi dalla concessione i locali delle palazzine F, H di Quota 8, Palazzina H di Quota 11, con relative facoltà di passaggio. Il Comune di Manfredonia si riserva il diritto di utilizzazione diretta delle parti restanti del complesso immobiliare non assegnate in concessione, potendone liberamente disporre, anche con l’assegnazione a terzi, ma “purchè compatibili con il servizio in concessione”.In alternativa alle prerogative del precedente comma, il Comune di Manfredoniae, qualora lo reputi opportuno e se ne presentino le condizioni, potrà definire con il concessionario, finalità, contenuti, condizioni economiche e quant’altro necessario allo scopo della più efficiente utilizzazione dei suddetti locali.connessi alla gestione del mercato sono, a titolo esemplificativo: direzione di mercato; servizio d’asta; bollettazione;pesatura; facchinaggio; servizi amministrativi e di contabilità; produzione ghiaccio; pulizia; cassettame; custodia del fabbricato e dell’area scoperta, per la parte in concessione;manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature di mercato; manutenzione ordinaria degli immobili concessi; altre attività complementari e funzionali al servizio legate alla filiera della pesca e del mare.Il Comune si riserva il diritto di utilizzare le aree esterne al fabbricato, all’interno della recinzione, costituente il Mercato ittico e relativi servizi per la realizzazione di lotti edificatori da destinare a depositi di prodotti ittici, con possibilità di lavorazione e commercializzazione all’ingrosso, come pure di utilizzare gli spazi esterni per pubbliche iniziative, nel rispetto della compatibilità con i servizi di mercato.La concessione avrà la durata didecorrere dalla data di stipula del contratto, “” (si spera non come avvenuto in precedenza, ndR), “secondo quanto previsto dal presente capitolato”. Prima dell’inizio della gestione si redigerà lo stato di consistenza dell’intero patrimonio immobiliare e delle attrezzature esistenti che verranno prese in consegna dal Concessionario..Il soggetto gestore dovrà assumere la gestione integrale dei servizi connessi al Mercato ittico all’ingrosso e fermo il divieto di sub-concessione, potrà affidare a terzi la gestione di singoli servizi. Come detto, l’attività prevalente consisterà nella commercializzazione del prodotto ittico conferito al mercato all’ingrosso.Potranno essere esercitate anche altre attività complementari e funzionali al servizio tra le quali quelle relative alla promozione del prodotto ittico locale ed alla sua certificazione di qualità. Il Concessionario, previo accordo con il Comune di Manfredonia, potrà a sua volta concedere in affitto o locazione a terzi vani, locali e spazi assegnati dal Comune nell’ambito della presente procedura, non essenziali alla gestione del servizio in concessione e da adibirsi allo svolgimento di attività connesse e complementari al Mercato Ittico.Il Concessionario dovrà costituire, per tutta la durata della concessione, idonea, del valore di € 270.000, pari al 10% del valore della concessione, convenzionalmente stabilito in € 2.700.000, nonché garanzia di responsabilità civile verso terzi dalla gestione dell’immobile stesso per un massimale di € 2.000,000, nelle forme e secondo le modalità di legge.: proventi derivanti dai Diritti d’Asta; proventi delle prestazioni connesse ai servizi di mercato; fitti e proventi per l’utilizzo di spazi, locali, celle, postazioni di lavoro e qualsiasi altra area posta a diposizione del Concessionario.: personale e costi D.lgs. 81/2008; utenze; Approvvigionamenti e materie prime connesse alla gestione; Manutenzione ordinaria; Canone di concessione; Compartecipazioni a favore del Comune di Manfredonia; Rifiuti ordinari e speciali; Qualsiasi altro costo di gestione.. Come letteralmente riportato:ed ogni altro vincolo di legge. Entro il 31 luglio di ogni anno il Concessionario presenterà all’Amministrazione comunale il bilancio del Mercato e documenti accessori, corredato da una relazione dettagliata sulla gestione dell’anno precedente, con particolareggiati dati statistici relativi al prodotto contrattato nell’anno, ai valori complessivi, ai prezzi medi, alle qualità ecc., e contemporaneamente potrà proporre al Comune, che ne vaglierà le possibilità attuative, i provvedimenti, le modificazioni e le iniziative necessarie a valorizzare e promuovere il prodotto ittico locale, favorendone la certificazione di qualità. Il Concessionario dovrà dotarsi di specifico piano di organizzazione relativo al funzionamento del mercato ittico, coerente con il suo progetto di gestione, che dovrà essere sottoposta a valutazione e di seguito approvato prima della stipula della convenzione regolante il rapporto concessorio.L’intestatario delle utenze (acqua, energia elettrica, telefono, etc.) per la parte in concessione dovrà essere il Concessionario, che ne sosterrà anche gli oneri. La quantificazione dei consumi, per quanto necessario, avverrà a mezzo di sistemi che definiscano i relativi costi.. Il Comune si riserva la piena facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, in deroga alla normale scadenza per comprovati motivi di interesse pubblico. La concessione, inoltre, andrà soggetta a revoca nei seguenti casi: per avvio della procedura di scioglimento e liquidazione del concessionario; per completa inattività di 5 giorni consecutivi di effettivo mercato non ritenuta giustificata dal Comune, esclusi i periodi di fermo biologico o imposti dall’Autorità; per accertate scorrettezze commerciali da parte del Concessionario e/o conclamate scorrettezze amministrative; per gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato e degli obblighi stabiliti a carico del Concessionario sulla base della convenzione; per inosservanza delle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.Per il mancato espletamento del Servizio di Mercato per una intera giornata, penale giornaliera pari al 1% del canone offerto in sede di gara; nel caso in cui tale disservizio sia inferiore ad una giornata lavorativa, la penale sarà applicata proporzionalmente; per ritardato versamento entro i termini stabiliti del canone di concessione al Comune di Manfredonia, si applicheranno gli interessi legali (II – Fine).Per concludere un’annotazione: ma come verrà risolta la questione della debitoria milionaria? Come detto, un paragone su tutti: Alitalia. Dunque, considerato il comunicato diniego di CCIA e Provincia, il Comune – mediante variazione in bilancio (e dunque con ripercussioni ipotetiche sulla comunità) – dovrebbe provvedere a risanare la debitoria emersa. Per le banche non dovrebbero esserci problemi: le fidejussioni già stipulate garantiranno gli istituti di credito relativamente alle anticipazioni di cassa emesse al tempo per la prosecuzione delle attività all'interno del mercato.