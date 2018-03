Vittime dell’amianto in Svizzera: Buccoliero aderisce e promuove l’associazione

Di:

Bari – “TANTI salentini, nei decenni scorsi, sono partiti da paesi come, per cercare fortuna in Svizzera e realizzare il sogno di una casa nel proprio paese natio. Un sogno che molti hanno pagato con la vita a causa dell’amianto killer inalato nelle fabbriche e che ha scatenato malattie mortali.”È quanto dichiara il consigliere della Regione Puglia e presidente di “Moderati e Popolari”,, che ha espresso il proprio personale consenso all’Associazione “Emigranti esposti e familiari salentini vittime amianto Svizzera”, costituitasi ufficialmente lo scorso 21 marzo con lo scopo di abbattere il muro di omertà, denunciando le morti e le malattie causate dall’amianto della fabbrica Eternit di Niederurnen e Payerne. Un problema che il consigliere Buccoliero, già in prima linea per le morti sospette tra i militari impegnati in missioni di pace all’estero, a causa dell’uranio impoverito presente nel munizionamento, ha fatto subito proprio.“Nelle prossime ore – riferisce Buccoliero – darò la mia personale adesione all’Associazione delle vittime dell’amianto in Svizzera, perché ritengo sia un dovere di tutti fare piena chiarezza su un’emergenza sanitaria, che ha causato e sta causando tanto dolore. L’obiettivo dell’associazione è quello di raggiungere il più alto numero possibile di aderenti, al fine di poter costituire un’unica forza civile e chiedere quel minimo di giustizia da tanto tempo implorata. Il ruolo di un’ associazione, infatti, non è solo quello di denunciare, ma anche di creare una forte catena di solidarietà, in modo che le vedove, gli orfani, coloro che hanno perso una persona cara a causa dell’amianto killer possano trovare risposte e sostegno, facendo anche in modo che non vengano ripetuti più gli errori del passato, visto che tanti nostri operai continuano a lavorare nelle fabbriche svizzere”. “Un plauso va al presidente dell’associazione, Christian Marini, al comune di Corsano e all’Unione dei Comuni Terra di Leuca per questa importante battaglia di civiltà, che se non potrà certamente riportare in vita le vittime – conclude Buccoliero – avrà almeno il merito di fare chiarezza e giustizia su una vicenda dove, per troppo tempo, hanno imperato omertà, ignoranza e silenzio”.Redazione Stato