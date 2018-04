A14, chiuso il tratto Poggio Imperiale – San Severo

Di:

Roma, 5 aprile 2018 – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22:00 di sabato 7 alle ore 06:00 di domenica 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari e in direzione di Pescara, per lavori di manutenzione.

Nello stesso orario, sarà chiusa anche l’area di servizio ‘San Trifone ovest’, situata all’interno del tratto chiuso, in direzione di Bari.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-in direzione di Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, si dovrà percorrere la SS16 in direzione Foggia/Bari, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di San Severo, per proseguire verso Bari;

-in direzione di Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, si dovrà percorrere la SS16 in direzione Termoli, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Poggio Imperiale, per proseguire verso Pescara.