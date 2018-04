CP Manfredonia “Sequestro alici e cefali a Poggio Imperiale”

Di:

Manfredonia, 05 aprile 2018. Nell’ambito dell’Operazione Complessa Regionale coordinata dalla Direzione Marittima di Bari e finalizzata alla vigilanza e repressione delle attività illecite in materia di pesca, gli uomini della Capitaneria di Porto di Manfredonia hanno proceduto ieri, in un magazzino all’ingrosso in località Poggio Imperiale, al sequestro di ben 820 Kg di prodotto ittico (alici – cefali) privo di qualsivoglia informazione/lotto identificativo che ne attestasse la provenienza.

La violazione, consistente nell’omissione delle informazioni obbligatorie da fornire per una corretta tracciabilità del prodotto ittico, in spregio delle norme poste a tutela del consumatore finale, ha portato ad elevare al contravventore una sanzione amministrativa di Euro 1500 per omessa indicazione delle informazioni obbligatorie in tutte le fasi della filiera dei prodotti ittici, ai fini della tracciabilità, mediante etichettatura/imballaggio ovvero di un documento commerciale come previsto dalle vigenti normative.

L’attività di vigilanza e repressione condotta dagli uomini della Guardia Costiera proseguirà incessante contro i summenzionati illeciti.