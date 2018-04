Diretta Facebook Riccardi: “Aumento TARI scelta inevitabile” (video)

Di:

Manfredonia, 05 aprile 2018. Per la terza settimana il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi torna con il suo appuntamento in diretta Facebook rivolto ai cittadini: un nuovo metodo comunicativo in cui gli utenti sono liberi di intervenire, con domande o osservazioni, riguardo i temi e le notizie attuali della città.

Per questa prima diretta nel mese di aprile, ovviamente, il tema principale è stato quello dei rifiuti e dell’aumento della tassa TARI. Riccardi definisce tale decisione una scelta inevitabile, difficile e impopolare, che molti altri paesi della regione Puglia sono stati costretti a prendere (nonostante vicino

ci siano altri esempi come quello del Comune di Zapponeta, riuscito a diminuire nel biennio 2016-2018 la TARI del 17%). Un destino che accomuna quindi Manfredonia ad altre realtà regionali, che scontano tutte l’assenza di un’impiantistica adatta allo smaltimento dei rifiuti, come ha fatto notare il sindaco nel corso della diretta.

«Avevamo due grossi problemi da fronteggiare: il primo, evitare di indurre l’amministrazione a cercare fondi altrove così da creare altri buchi nelle casse del Comune, il secondo, migliorare la qualità del servizio.»

il video



Un servizio offerto dall’Ase che, come ci tiene a ricordare Riccardi, è un’azienda che appartiene alla città e che deve fare la sua parte: «L’azienda è un nostro bene e deve fare anche lei la sua parte. Ci sono tante foto, tanti reclami sui disservizi che vanno migliorati, come ad esempio le infinite chiamate senza risposta alla sede. Ma non pensate che se passassimo l’appalto a un’azienda esterna allora i costi diminuirebbero, è falso.»

Cosa risponde il sindaco a chi solleva dubbi sulla legittimità di questo aumento? «Ci tengo a precisare una cosa: non è vero che questa decisione è stata presa per coprire i debiti del Comune. Come ho sempre detto, questa politica è per un piano a lungo termine, investire maggiori fondi all’inizio di questo percorso serve per ridurre in futuro la TARI.»

E dopo aver sottolineato quanto in questi giorni di festa il gran numero di visitatori serva come spinta a noi tutti per impegnarci a valorizzare le nostre qualità positive, Riccardi chiude il suo appuntamento social con una nuova notizia: «I lavori per il parco giochi in villa cominceranno nei prossimi giorni. Sono stati stanziati 70.000 euro, bisognerà in futuro tutelare il bene.»

A cura di Carmen Palma,

Redazione StatoQuotidiano.it

Manfredonia, 05 aprile 2018