Manfredonia. Contributi canone di locazione, controlli a campione sul reddito

Di:

Manfredonia, 05 aprile 2018. Controlli “a campione” sulla “veridicità delle dichiarazioni sostitutive della situazione reddituale – periodo d’imposta 2014 e dichiarazioni sostitutive della situazione reddituale – periodo d’imposta 2015, riferita a tutto il nucleo familiare, di cui alle istanze dei soggetti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione anno 2014 e anno 2015″.

E’ quanto stabilito dal Comune di Manfredonia, in ottemperanza a precedenti determine dirigenziali.

E’ stato stabilito che “sarà sottoposto a controllo un campione pari al 5% dei beneficiari ammessi (..) al contributo in questione, per un totale di n. 575 beneficiari (438 per la fascia “a” e 137 per la fascia “b” della relativa graduatoria), per l’anno 2014, e, un campione pari al 5% dei beneficiari ammessi, con la citata determinazione dirigenziale n. 1726/2017, al contributo in questione, per un totale di n. 538 beneficiari (412 per la fascia “a” e 126 per la fascia “b” della relativa graduatoria), per l’anno 2015, da individuare mediante sorteggio che si svolgerà, a cura dell’ufficio ed alla presenza di due testimoni”.

I dettagli della determinazione



E’ stato disposto “l’invio delle risultanze del sorteggio e della necessaria documentazione alla Guardia di Finanza, per il controllo della posizione reddituale dei soggetti aventi titolo alla prestazione sociale di che trattasi, come sopra individuati”.

“Qualora a seguito delle operazioni di verifica emergerà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dai richiedenti,

si procederà, nelle forme di legge, al recupero delle somme indebitamente percepite”.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata