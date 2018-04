Manfredonia. L'Assessore Innocenza Starace illustra il PEF (VIDEO)

Di:



Manfredonia, 05 aprile 2018. ”A seguito di un attento lavoro di squadra, l’Amministrazione comunale di Manfredonia è riuscita a limare il più possibile i costi del servizio di Ase riportati nel PEF”. Lo rende noto a StatoQuotidiano l’Assessore Innocenza Starace. ”Siamo obbligati a seguire le indicazioni della carta dei servizi – continua – , che ci garantisce però una qualità del servizio e una conseguente qualità della vita dei cittadini. Potremo avere una città pulita e riciclare ci assicurerà un ambiente salubre. I costi si abbatteranno ulteriormente quando avremo una governance unica dei comuni Aro”. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia. L’Assessore Innocenza Starace illustra il PEF (VIDEO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.