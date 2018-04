Di:

Manfredonia, 05 aprile 2018. Ignoti hanno imbrattato parte del manifesto plastificato della Lega – Noi con Salvini, sezione di Manfredonia. I fatti sono avvenuti nelle ultime ore. Con un pennarello rosso, è stata sporcata l’indicazione ‘Sezione Ermes Mattielli’ e riportata la seguente frase in stampatello “Lega nuova, merda vecchia. Salvini clandestino“.

“E’ un gesto ignobile”, commenta la coordinatrice provinciale della Lega – Noi con Salvini, Patrizia Melchiorre. “Chi si è reso autore di questa schifezza, oltre a non conoscere la storia e l’attualità, ha oltraggiato la memoria di un uomo che ha cercato di difendere la propria abitazione e i propri beni. Un uomo, simbolo di tutti i cittadini, al quale abbiamo dedicato la nostra sezione”.

Chi era Ermes Mattielli

Come riportato dalle cronache nazionali, Ermes Mattielli è il commerciante veneto che il 13 giugno 2006 sparò 14 colpi di pistola contro due ladri sorpresi a rubare nel suo deposito. ”Il 7 ottobre, nove anni dopo, Mattielli era stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione e a risarcire i due ladri, di 36 e di 31 anni, con 135mila euro”.

”Il 2 novembre 2015 Mattielli era stato ricoverato nell’ospedale di Santorso, in provincia di Vicenza, dopo essere stato colto da un infarto. Dopo poche ore il decesso”. Mattielli è diventato con il tempo ”il simbolo della protesta per il diritto a difendersi” ed era stato ”ospite di diverse trasmissioni televisive”.

”Il 16 ottobre 2015 ad Arserio, sua città natale, era stata organizzata una fiaccolata in segno di solidarietà, promossa dalla Lega Nord”.

”E dalla Lega Mattielli aveva ricevuto aiuto diverse volte: Matteo Salvini, subito dopo la morte del commerciante, sulla sua pagina di Facebook ha scritto: “È morto di infarto Ermes Mattielli, il commerciante Veneto rapinato e poi condannato a 5 anni di galera, per aver ferito i ladri. Lo avevo incontrato pochi giorni fa, la Lega lo stava aiutando.” Salvini ha poi aggiunto: “Ermes è una vittima dello Stato, uno Stato amico dei delinquenti. Una preghiera e tanta rabbia: Ermes uno di noi” (fonte: ilfattoquotidiano.it)

“Noi andiamo avanti. Io andro’ avanti: non mi fanno paura”

“Ermes è stato vittima di questi ladri e della giustizia“, aggiunge Patrizia Melchiorre. “Dedicargli la nostra sezione è stato il minimo che potevamo fare per omaggiarlo e non dimenticarlo. Dico a queste persone che hanno imbrattato il nostro logo, e il nome di Ermes, che al posto di questo povero artigiano ci sarebbero potuti stare tutti. Anche i loro genitori. Dovrebbero vergognarsi. Ma se pensano di spaventarci sbagliano. Noi andiamo avanti. Io andro’ avanti: non mi fanno paura, anzi credo che siano loro ad avere paura”.

“Quello che non comprendo è perchè gli altri partiti vengono lasciati in pace, mentre noi siamo oggetto continuo di questi vandalismi. Devono finirla. In ogni modo denunceremo i fatti alle autorità preposte”.

Da raccolta dati, altre scritte sono state rilevate nella parte esterna della sezione cittadina della Lega.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata