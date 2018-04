Manfredonia, “Mostra di Documenti Storici e di Modellismo Navale”

Mostra Documenti Storici

Di:



Manfredonia, 05 aprile 2018. In programma sabato 7 Aprile 2018 alle ore 18 l'inaugurazione della mostra di documenti storici e di modellismo navale al L.U.C. di Manfredonia al Lungomare N. Sauro. Dall'8 al 14 Aprile – dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00 alle 20,00 Evento culturale storico per celebrare il 150° del Faro del Porto di Manfredonia. Nell'ambito delle manifestazioni programmate per il 30° Anniversario della costituzione del Gruppo di Manfredonia dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

