Mattinata. Ordinata demolizione opere abusive in località “Scappone”

Di:

Mattinata, 05 aprile 2018. CON recente atto del Comune di Mattinata, è stato ordinato nei confronti del legale rappresentante della Società “Villa Scapone SPA & Resort s.r.l.” con sede in Vieste di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere indicate nello stesso atto (vedi sotto in allegato) e al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza.

Come indicato nell’atto, ”contro la presente ordinanza del Comune di Mattinata è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di BARI ai sensi della Legge n. 241/1990 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dalla notifica della presente”.

atto in allegato

1522941876_ ordinanza_n_4

Redazione StatoQuotidiano.it