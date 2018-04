Meteo. In Puglia tempo a tratti instabile

Di:

Bari, 05 aprile 2018. Meteo Puglia: il fronte giunto ieri lascia in eredità una debole circolazione depressionaria, foriera di annuvolamenti e ancora qualche locale piovasco e breve temporale. Temperature in generale calo, con estremi di 10°C e punte di 16°C. Venti moderati meridionali in rotazione a NO. Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.

Venerdì 06 Aprile

Ultimi fenomeni al mattino, poi torna il bel tempo

VENERDI’: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sulla Daunia nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle murge giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; sul litorale adriatico settentrionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale adriatico meridionale e litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul Salento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Temperature minime stabili, con estremi di 12°C; massime in aumento, con punte di 19°C. Venti moderati settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Basso Adriatico da mosso a molto mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

Sabato 07 Aprile

Bella giornata di sole sul Sud-Est

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature minime in calo, con estremi di 10°C; massime in aumento, con punte di 20°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2800 metri.

Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.