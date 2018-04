Nuova tomba, Giovanni Ognissanti “I cittadini stanno pagando il giusto per ogni loculo?”

Di:

Manfredonia, 05 aprile 2018. ”Costruzione della nuova tomba, fatta con la Confraternita del Terzo Ordine Francescano (…) il contratto stipulato è stato rispettato, la Confraternita è stata leale verso il nostro Comune, i nostri tecnici hanno svolto bene il loro compito di seguire i lavori, i cittadini hanno o stanno pagando il giusto per ogni loculo”.

Questa in sintesi l’interrogazione presentata dal consigliere comunale Giovanni Ognissanti, rivolta all’assessore all’urbanistica Matteo Ognissanti, letta nel corso della seduta di consiglio comunale del 31 marzo 2018.

L’interrogazione

”I lavori sono stati completati (..) sono stati rilasciati i relativi certificati di agibilità? (..) i lavori hanno rispettato il contratto approvato in Consiglio Comunale, nella seduta del 9 settembre 2014? Il numero totale dei loculi? Il numero dei loculi a disposizione del nostro Comune, per l’assegnazione agli aventi diritto che ne facciano richiesta? (..)è stato quantificato dai nostri tecnici il corrispettivo per ogni loculo, e per ogni cappella, e per ogni ossario ed ogni altra notizia inerente alla costruzione”. Così dall’interrogazione del consigliere Giovanni Ognissanti.

L’assessore Matteo Ognissanti “

Questa la replica del citato Assessore Matteo Ognissanti: “Con un contratto di concessione, del 12 gennaio 2015, la Confraternita già Terzo Ordine Francescano ha stipulato con il Comune di Manfredonia un contratto di concessione per una costruzione di una tomba collettiva, nel cimitero di Manfredonia”.

In merito al completamento dei lavori “(…) sono stati completati – ha detto Ognissanti – e sono stati rilasciati i relativi certificati di agibilità. Infatti – continua l’assessore – la Confraternita alla chiusura dei lavori ha presentato il fine lavori, il 12 ottobre 2017, e il certificato di ultimazione dei lavori veniva rilasciato il 26 ottobre 2017. Devo fare una specificazione – ha risposto ancora l’assessore Ognissanti – perché la costruzione ha subito un iter frastagliato, nel senso che, alla conclusione, (considerata la,ndr) necessità, per il Comune di Manfredonia, di assegnare in tempi brevi i loculi, che man mano risultavano già ultimati, stante anche l’articolazione della tomba in questione che veniva divisa in corpi di fabbrica, funzionalmente distinti, e per dare, considerando come i loculi di proprietà del Comune (..) erano quasi ultimati (…) non potevamo più assegnare ai richiedenti sono state (..) date (dei,ndr) certificati di agibilità e di consistenza a intermittenza. (A) Ogni (..) corpo funzionale (..) ultimato veniva dato un’agibilità (…) per consentire, ripeto, questa finalità (alla quale) ho fatto riferimento. Comunque i lavori sono stati completati e le opere ultimate”, ha concluso l’assessore Ognissanti.

In merito al rispetto del contratto approvato in Consiglio Comunale, nella seduta del 9 settembre 2014: “I lavori hanno rispettato (…) quel contratto stipulato (..) proprio per (…) andare incontro alle esigenze dei cittadini (poichè,ndr) le richieste di loculi erano sempre più pressanti e maggiori, sono state costruite 100 tombe in più rispetto quelle previste dal contratto iniziale. Ovviamente e rispondo, in questo modo rispondo anche alla terza e alla quarta domanda, il numero totale delle tombe complessive sono 986. Secondo quanto stabilito dall’articolo 10, del contratto di concessione, le tombe vanno suddivise 50% al Comune di Manfredonia e 50% alla confraternita che ha realizzato (..) il complesso edilizio”.

”Questo 50% fa sì che al Comune sono spettati 496 loculi complessivi mentre alla confraternita 90”, ha detto l’assessore Ognissanti.

Corrispettivo per ogni loculo e per ogni cappella. ”(..) ho verificato che della determinazione del prezzo dei loculi, come previsto sempre dall’articolo 10 del contratto di concessione, gli uffici tecnici comunali, a seguito di rendicontazione fatta dalla Confraternita, hanno provveduto a (..) dare una congruità al prezzo”.

”In pratica le tombe costruite (..) avevano un prezzo maggiore ma si è ritenuto congruo il prezzo già sostenuto per gli acquisti e per le vendite (..) della tomba precedente, la tomba H che è ormai esaurita. Quindi si è tenuto conto di quella quantificazione”.

”Concludo – ha terminato l’assessore Ognissanti – facendo una breve considerazione (per) evidenziare la bontà, a mio avviso, dell’operazione, che ha consentito al Comune di Manfredonia, che non aveva fondi per costruire le nuove tombe e non avendo a disposizione ulteriori loculi collettivi già realizzati per la collettività, (..) di poter far fronte alla richiesta sempre maggiore di loculi per i cittadini”, ha concluso l’assessore Ognissanti.

La replica del consigliere Ognissanti “Non sono soddisfatto della risposta dell’assessore”

Infine, c’è stata un’ulteriore replica del consigliere comunale Giovanni Ognissanti che si riporta allegando 3 schermate dall’atto relativo alla delibera di consiglio comunale in oggetto.

Redazione StatoQuotidiano.it