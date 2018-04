Polizia notte (archivio, immagine non riferita al testo)

Di:



San Benedetto del Tronto, 05 aprile 2018. La Questura di Teramo, in collaborazione con la Polizia di San Benedetto del Tronto, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone: una originaria della provincia di Foggia e un’altra da San Benedetto del Tronto. E’ quanto riportato in un comunicato. I due uomini sono accusati per la rapina avvenuta al Conad di Martinsicuro nella serata del 5 febbraio all’ora di chiusura. Rubati quasi 3 mila euro dalla struttura commerciale. Rapina a Conad di Martinsicuro: arrestato foggiano ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.