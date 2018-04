Regate. “COPPA dei CAMPIONI – Camp.Zonale di Altura 2018” a Manfredonia

Di:

L’ VIII Zona Fiv, la Puglia, è in questo momento la regione che esprime il maggior numero di tesserati a livello nazionale, con il più alto numero di praticanti a livello giovanile, con alcune delle regate internazionali più antiche e importanti dell’Adriatico, con attività che si svolge durante tutto l’anno con 5 campionati invernali che esprimono un altissimo livello tecnico e agonistico, che ci hanno spinto a creare la Coppa dei campioni della VIII Zona FIV.

La Coppa dei Campioni VIII Zona FIV, è organizzata oltre che dalla VIII Zona della Federazione Vela, per la prima volta in tutti i Circoli Velici della Citta di Manfredonia e del Gargano, che uniti in un Comitato, dimostrano la voglia di fare sistema e raggiungere il massimo risultato possibile, supportati da una azienda specializzata nello sport marketing e negli eventi Velistici la Wave Productions.

La coppa dei Campioni vedrà la partecipazione dei primi tre equipaggi classificati in ciascun campionato invernale oltre una decina di wild cards, partecipazione ad invito, che saranno assegnate a barche ed equipaggi di valore assoluto che andranno ad accrescere il livello ed interesse assoluto della manifestazione per un totale di 40 imbarcazioni e la presenza di circa 400 atleti e altrettante presenze tra accompagnatori, organizzatori, ospiti etc.

Si svolgerà dal 13 al 15 Aprile prossimo nelle acque antistanti al Porto di Manfredonia per le prove a bastone e quelle dell’intero versante sud del promontorio del Gargano per le prove lunghe.

La base nautica, organizzativa, eventi , stampe etc sarà la Marina del Gargano, eccellenza dell’accoglienza marina della regione.