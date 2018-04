Regione. Ok collegamento auto tra Aeroporto Bari e Gargano

Aeroporto Bari (fonte image: controweb)

La Giunta regionale ha confermato per il 2018 il collegamento automobilistico tra Bari-Aeroporto e le località di Manfredonia, Monte sant'angelo, Mattinata, Vieste, Peschici Calenelle, Rodi Garganico, disponendone l'attivazione attraverso la Società Aeroporti di Puglia s.p.a. La Giunta ha inoltre stabilito che il collegamento sia effettuato nel periodo compreso tra il 30 maggio 2018 ed il 21 settembre 2018, per una percorrenza complessiva di Km 194.580 e riconoscendo per tale servizio una spesa massima di 300mila euro, comprensiva del Piano di comunicazione.

