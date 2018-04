PH MATTEO NUZZIELLO

Approvato dalla Giunta regionale pugliese lo schema di ddl di riconoscimento delle associazioni Pro-loco. Finalità della normativa: riconoscimento e promozione delle “associazioni Pro loco, con sede nel territorio regionale, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio.” Regione. Ok schema ddl riconoscimento Pro Loco ultima modifica: da

