Revoca finanziamento, Consiglio di Stato boccia la Sealed Air (ATTO)

Bari, 05 aprile 2018. ”la scansione degli atti ed il relativo contenuto evidenzia la correttezza e logicità dell’iter procedimentale avviato e seguito dal Ministero il quale, lungi dal portare ad immediate conseguenze i gravi elementi acquisiti, ha inteso correttamente rapportarsi con i delicati accertamenti penali in corso, pur consentendo alla parte destinataria delle contestazioni la costante partecipazione.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Sealed Air contro il MiSE (divisioni specificate nell’atto, vedi sotto) per la riforma di una sentenza del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 1092/2014, con la quale era stato respinto l’originario gravame, proposto dalla stessa società, in qualità di incorporante e successore universale della prima titolare di contribuiti pubblici per un importo pari a € 3.084.022,37 erogato dalla Cassa depositi e prestiti per l’avvio di un’attività industriale nel Comune di Manfredonia, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto di revoca della concessione del finanziamento pubblico. In particolare, la revoca veniva motivata per relationem, sulla base del verbale del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia e degli addebiti ivi evidenziati.

FATTO e DIRITTO

”La Novofilm a r.l. ha usufruito di contribuiti pubblici, per un importo pari a € 3.084.022,37 erogato dalla Cassa depositi e prestiti con acconto di € 1.71.3443,40 il 9 luglio 1999 e saldo di € 1.370.676,16 il 24 gennaio 2003, per avviare un’attività industriale nel Comune di Manfredonia, sottoscrivendo il 19 marzo 1999 il II protocollo aggiuntivo al Contratto d’area di Manfredonia.

Il programma di investimento. La fusione

Il programma di investimento, ammesso su parere positivo di Europrogetti e Finanza S.p.a. del 17 ottobre 2002, con l’entrata in funzione dello stabilimento, è stato sottoposto ad accertamento finale di spesa da parte della Commissione nominata con D.M. 11 aprile 2003, che, con verbale del 14 novembre 2003, ha dichiarato sostanzialmente conseguite le finalità dell’investimento. Il 22 dicembre 2003 la Novofilm, unitamente alla Mipa s.r.l, parimenti ammessa ad analogo finanziamento pubblico poi revocato, è stata fusa per incorporazione in Sealed Air s.r.l. , odierna ricorrente per successione universale nei rapporti giuridici facenti capo alla Novofilm.

Con nota del 12 febbraio 2004, in seguito alla fusione, il Ministero avviava il procedimento di ricalcolo del contributo, conclusosi con l’approvazione definitiva del programma di investimento e un conguaglio a saldo del finanziamento pari ad € 35.174,05.

Gli accertamenti del Nucleo di Pt della Guardia di Finanza

Con nota dell’11 maggio 2010 il Ministero ha quindi avviato il procedimento di revoca dei finanziamenti sulla base di informazioni pervenute dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia con nota dell’8 aprile 2008 relativa ad accertamenti di polizia giudiziaria, nel corso dei quali erano emerse irregolarità concernenti il programma finanziato, per le quali era già in corso un’indagine della competente Procura della Repubblica.

Il procedimento di revoca

Il procedimento di revoca veniva poi sospeso dal Ministero, in via cautelare, per 18 mesi, in attesa degli sviluppi della parallela indagine della Procura della Repubblica e poi riavviato con nota del 29 febbraio 2012, a seguito della comunicazione con la quale la Guardia di finanza informava il Ministero che erano ancora in corso le indagini preliminari del procedimento penale avviato per i reati previsti dagli articoli 640 bis e 483 c.p.

Il parallelo procedimento, avviato sugli stessi presupposti dalla Procura regionale della Corte dei conti, veniva archiviato il 3 ottobre 2012 perché non risultavano responsabilità contabili da perseguire”.

”Il 6 marzo 2013 il Ministero ha adottato la revoca della concessione del finanziamento pubblico, motivata per relationem, sulla scorta del verbale del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia che addebita ai soci e agli amministratori della Novofilm s.r.l. una serie di condotte fraudolente, tra le quali: “apporti di mezzi propri per € 1.565.897,32 eseguiti con somme di denaro di provenienza anonima da conti esteri”, “realizzazione del capannone industriale della Novofilm s.r.l. in adiacenza ad altro capannone della Mipa s.r.l. in violazione della normativa urbanistica”, “sovrafatturazione di costi (..)”.

”Sulla base di tali riscontri il Nucleo di polizia tributaria ha ricostruito i rapporti plurilaterali fra la Novofilm e altre società che avevano rapporti commerciali con la collegata Soten s.p.a. evidenziando che la Soten e la Novofilm erano partecipate e amministrate delle stesse persone fisiche (padre e tre fratelli) e che le cessioni di beni strumentali fra le predette società e intermediari risultati fittizi, hanno determinato, ad ogni passaggio, un aumento del prezzo dei beni strumentali acquistati dalla Novofilm, come risulta dalle fatture emesse dalle società che hanno ceduto direttamente o mediatamente detti beni alla Novofilm”.

Il rapporto

”Il rapporto evidenzia poi che i conferimenti dovuti dai soci, secondo il contratto d’area per un apporto pari al 30% dell’investimento, furono versati da soggetti anonimi tramite bonifici da conti esteri per importi dei quali i soci della Novofilm non disponevano, stando alle loro coeve dichiarazioni dei redditi.

Il rapporto si conclude esprimendo il convincimento, fondato su un giudizio di ragionevolezza e verosimiglianza, che la sovrafatturazione dei beni strumentali sia servita per costituire la provvista necessaria (maggiori costi figurativi, a fronte di costi reali inferiori, e corrispondenti rimborsi da parte del Ministero) per conferire in società importi pari al 30% del capitale d’investimento, come prescritto dal contratto d’area”.

La Novofilm ha presentato ricorso contro il provvedimento di revoca (vedi atto integrale).

Il Ministero convenuto ha resisto con controricorso.

Il Consiglio di Stato ha ora ritenuto “non fondato” il ricorso.

