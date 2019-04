A Manfredonia incontro dibattito con Matteo Truffelli, Presidente nazionale di AC

Di:

Manfredonia, 05 aprile 2019. L’Azione Cattolica Diocesana di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo sabato 06 aprile alle ore 18.00 nell’Auditorium “Cristianziano Serricchio” del Palazzo Celestini, ha organizzato un incontro dibattito sul tema “La buona Politica al servizio della Pace” cui interverrà Matteo Truffelli, Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana ed autore del libro “La P maiuscola, fare politica sotto le parti” per discutere di una politica in grado di formare un numero sempre crescente di cittadini che abbiano voglia di porsi al servizio della propria comunità e per attualizzare l’incitamento che Papa Francesco ha rivolto all’A.C. il 30 aprile 2017 “Mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola!”.

Il dibattito sarà animato dal dott. Francesco Di Palma, Dirigente scolastico, già Presidente Diocesano di Azione Cattolica, e dal dott. Alberto Cavallini, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della nostra Arcidiocesi. All’incontro è prevista la partecipazione dell’Arcivescovo di Manfredonia, Padre Franco Moscone, e di un rappresentante della Giunta comunale.

L’incontro è aperto agli associati ed a tutti coloro che hanno voglia di confrontarsi su un tema sempre attuale.

Michelangelo Mansueto,

responsabile adulti Azione Cattolica Diocesana di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo.