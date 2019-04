Autobus in fiamme sul Gargano, la protesta degli studenti

Questa mattina un autobus delle Ferrovie del Gargano diretto a Vieste hapreso fuoco nel tragitto. Tutti i passeggeri sono risultati illesi, ma sono stati costretti ad abbandonare il mezzo e a restare sulla strada per attenderne un altro.“Ancora una volta l’obsoleto sistema dei trasporti della nostra regione ha messo a rischio l’incolumità dei passeggeri. Studenti e lavoratori viaggiano quotidianamente in mezzi fatiscenti e pericolosi, con tempi di percorrenza interminabili.” dichiara Roberta Curci, coordinatrice dell’Unione degli Studenti Foggia.

“Troppo di frequente arrivano notizie di mezzi in fiamme, di passeggeri bloccati per strada anche per ore, di ritardi interminabili. Il tutto accompagnato dal costante aumento dei prezzi, assolutamente sproporzionati rispetto al servizio” continua la studentessa.