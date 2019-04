Cerignola: fuga dai carabinieri, li minaccia con un coltello

I militari, nel corso di un posto di controllo durante un servizio di perlustrazione in località Borgo Tressanti a Cerignola, hanno intimato l’alt al 43enne che era alla guida di un motorino. L’uomo, però, ha improvvisamente abbandonato a terra il ciclomotore e si è dato alla fuga a piedi per i terreni circostanti, ma è stato immediatamente inseguito dai Carabinieri.

Quando stava per essere ormai raggiunto, ha estratto un grosso coltello da cucina col quale ha minacciato i militari che lo inseguivano affinché lo lasciassero andare. I Carabinieri, senza perdersi d’animo, lo hanno disarmato rendendolo inoffensivo. Accompagnato in caserma, hanno poi proceduto alla sua identificazione, al sequestro del coltello e del motorino, risultato rubato, e agli atti per il suo arresto.

Dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica, cui, oltre che per per la resistenza e le minacce, dovrà rispondere anche del porto illegale del coltello e della ricettazione del motorino, che è stato poi restituito al proprietario. Infine, essendo il cittadino extracomunitario risultato irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per il suo rimpatrio.