Ennesimo attentato, Miranda: malaffare perdente

Foggia, 05 aprile 2019. “Il futuro sociale ed economico della nostra città è a fortissimo rischio. L’escalation criminale di queste ultime ore mina la coesione sociale, aumenta la paura, devasta l’iniziativa privata e il tessuto economico”.

Il Presidente del Consiglio Comunale e segretario cittadino della Lega Luigi Miranda condanna duramente gli episodi criminali che hanno riguardato una banca ed un esercizio commerciale, e che fanno seguito agli episodi criminali di poche settimane fa.

“ È in atto una vera guerra ai cittadini onesti. La criminalità vuole mettere le mani sulla città, e tenta di intimidire una intera comunità cittadina che con orgoglio e determinazione vuole riprendere in mano il proprio destino e consegnare ai propri figli una città migliore, una città dalla quale non si debba più fuggire per trovare lavoro o per mettere in piedi una attività di impresa”.

“È evidente – continua Miranda – il tentativo di mettere in piedi una strategia della tensione e della intimidazione. È altrettanto evidente che prendere di mira le attività commerciali è la risposta arrogante e insolente all’encomiabile impegno della Procura di Foggia coadiuvata dalle Forze dell’Ordine. Al loro impegno, alle loro indagini, la criminalità risponde con il linguaggio abietto della violenza. Ma il numero delle bombe e degli attentati – continua Miranda – è proporzionato al timore della criminalità di perdere il controllo dei propri affari. Paradossalmente, mentre alza il livello della tensione, la criminalità denuncia la sua debolezza. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Vuol dire che lo Stato nelle sue articolazioni – il Ministero dell’Interno, la Prefettura, le Forze di Polizia, la Procura della Repubblica – sta mettendo in crisi un sistema, che risponde con l’unico linguaggio che conosce: l’intimidazione e la violenza.

Ma se serve fare di più per combattere il cancro del malaffare, faremo di più. Lo Stato – conclude Miranda – continuerà ad agire e a reagire con maggiore decisione, e sarà ancora più vicino ai cittadini e agli imprenditori. Le nostre aziende, le nostre imprese devono poter lavorare con tranquillità. Le bombe contro di loro sono bombe contro il lavoro, contro le famiglie, contro i giovani e contro lo sviluppo della nostra città”.