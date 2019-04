Gargano. Autobus prende fuoco durante il tragitto: salvi i passeggeri

Di:

Foggia, 05 aprile 2019. In fiamme stamani un autobus delle “Ferrovie del Gargano”, da Foggia diretto a Vieste.

I fatti sono avvenuti verso le ore 8.

Come reso noto a StatoQuotidiano, in salvi tutti i passeggeri “anche se intossicati dai fumi e ancora bloccati in strada”.

Il mezzo si è fermato prima di arrivare a Vieste ma “la problematica si era manifestata già a metà viaggio”. “Nel pullman – racconta un passeggero – si erano diffusi fumi irrespirabili, le porte e la botola superiore erano bloccate. Quindi l’autista ha deciso di fermarsi. Nel fermarci i freni hanno preso fuoco e l’autista si è affrettato ad usare l’estintore”.

