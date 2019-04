La storia. “Come io, imprenditore, ho salvato la mia azienda”

Di:

Manfredonia, 05 aprile 2019. Una impellente esigenza di denaro. Il matrimonio di un figlio, l’acquisto di una casa, magari per la stessa casa si è già data caparra controfirmatoria. L’acquisto di un l’auto nuova un problema di salute.

Si corre in banca o in una finanziaria per chiedere un prestito. Dopo qualche giorno, amara sorpresa.

L’impiegato della banca chiama e riferisce che il prestito o il mutuo non puo’ essere concesso perchè vi è una segnalazione in centrali rischi oppure in crif a causa di due ritardi di pagamento di un altro prestito in corso.

*Non disperiamoci. C’e’ la soluzione.*

Le banche si sa, hanno da tempo limitato l’accesso al credito ma non sempre tale limitazione risponde ad una valutazione reale dell’affidabilità del consumatore.

Sempre più spesso, infatti, le banche indicano i propri clienti come “cattivi pagatori” presso le centrali rischi, pur *NON RICORRENDONE LE CONDIZIONI.*

Un nostro lettore ci ha segnalato la sua odissea. Sono imprenditore da oltre trent’anni ci comunica il lettore, e nel momento in cui mi sono trovato a risolvere una impellente esigenza di liquidità, mi sono imbattuto in un vero e proprio incubo.

Sia la banca che una finanziaria non mi concedevano finanziamenti o affidamenti.

Chiesi spiegazioni sia alla banca che ad alla finanziaria i quali mi comunicavano che il finanziamento *era stato rigettato a causa di una iscrizione in crif* e quindi ero entrato nella infelice girone infermale dei cattivi pagatori.

Stupito da questa risposta che mi etichettava come “cattivo pagatore”,cercando di capire cosa fosse accaduto e parlandone con un collega il quale anche lui aveva avuto lo stesso disguido, mi indico un ufficio legale che a suo dire *presta servigi professionali a molte associazioni di consumatori in Italia ed è specializzata in diritto bancario.*

Il mio collega mi riferì di aver risolto in tempi brevi un problema analogo al suo quindi di non disperarmi per l’accaduto. Tempestivamente mi rivolsi allo studio legale chiedendo un appuntamento in tempi brevi all’ Avvocato Pierangelo Procaccio dello Studio Procaccio e Partners.

L’avvocato mi comunicò le azioni da intraprendere al fine di ottenere la cancellazione da questa black-list che inibiva il mio accesso al credito. Incredulo, firmo la procura.

L’avvocato mi tranquillizzo’ spiegandomi che esiste un rimedio che consente di ottenere giustizia contro questi soprusi in pochi mesi. Incredulo firmai la procura all’Avvocato il quale avvio immediatamente un procedimento nei confronti della società finanziaria segnalante. Dopo tre mesi mi chiamò comunicandomi che la mia odissea era finita ed il Giudice con una sentenza intimava la finanziaria all’immediata cancellazione dalle banche dati “cattivi pagatori” ed inoltre condannava la finanziaria alle spese. In sostanza da parte mia non vi era alcun costo da sostenere per spese legali ed inoltre con una ulteriore azione legale avevo diritto anche al risarcimento del danno cagionatomi dalla società finanziaria segnalante.

L’avvocato Pierangelo Procaccio (in foto) – difensore del nostro lettore – ci ha precisato che “il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito- conseguenza, questa, della segnalazione alla Centrale rischi di persona fisica o giuridica – ma anche nella lesione della reputazione personale e

commerciale, pregiudicata da un’erronea segnalazione che certamente costituisce causa di discredito del soggetto coinvolto.

E, se tale nocumento all’immagine si concretizza all’interno del sistema creditizio, certamente chi viene segnalato rischia una seria ed onerosa battuta d’arresto attese le difficoltà di ottenere ulteriori linee di credito; a colui che viene segnalato illegittimamnte verrà in seguito riconosciuto il danno che per Giurisprudenza costante è in re ipsa”.

La decisione del Tribunale, a prescindere da qualsivoglia considerazione e/opinione di questo o quel direttore, ha comunque concesso al nostro lettore, ed in brevissimo tempo, l’opportunità di continuare più serenamente, e con una prospettiva maggiormente ottimistica, la propria attività scongiurando l’ipotesi più temuta di un fallimento a causa di una segnalazione che non le avrebbe consentito di ricevere credito dal sistema bancario.

Il lieto fine è stato scritto su questa vicenda, grazie alla tenacia del nostro lettore che non si è mai arreso dinanzi alle difficoltà oggettive e grazie alla professionalità e alla competenza di un avvocato specializzato nella legislazione bancaria e finanziaria; ma l’auspicio è che sia accordata anche ad altri l’opportunità di cominciare o continuare la propria attività anche attraverso il supporto imprescindibile e prezioso di istituti finanziari che cessino di applicare, in maniera spesso errata, le norme bancarie ferendo a morte la nostra già malata e compromessa imprenditoria.

Consiglio a chiunque abbia avuto problemi con Banche e Finanziarie di rivolgersi allo studio Procaccio. A me ha salvato una azienda….

(Dalla segnalazione di un nostro lettore, Manfredonia 05 aprile 2019)