Lasorsa nuovo candidato sindaco ad Orta Nova

Orta Nova, 05 aprile 2019. “Noi vogliamo ripristinare quel senso di appartenenza al nostro paese da parte della comunità andando a valorizzaste tematiche abbandonate da tempo come l’ambiente, i bisogni sociali, la cultura”.

Presenta in questa sintesi la propria candidatura a sindaco ed il proprio schieramento politico, Domenico Lasorsa giovedì sera. La proposta della candidatura, spiega il medico ortese, sarebbe nata dopo diversi incontri tenutisi nel corso di più mesi e che hanno visto più attori.

Via via che le trattative proseguivano, “alcune componenti” racconta il candidato sindaco durante il suo discorso di presentazione “si sono ritirate, altre sono rimaste credendo nel fatto che i punti fissati nel programma possono essere realizzati”.

Al tavolo sono rimasti il gruppo di Paolo Borea, il gruppo di Carmine de Girolamo, L’Orta Nova che vorrei, alcuni membri della società civile, tra cui l’ingegner Santopietro e lo stesso medico ed ora candidato sindaco Domenico Lasorsa. A questo schieramento si è aggiunto il gruppo politico Il Nastro, di recente fondazione, “perché visioni politiche, programmi e progetti convergono tutti nella stessa direzione”.

Domenico Lasorsa non sarebbe alla sua prima esperienza in politica. Già 16 anni fa si candidava nelle liste del centro sinistra alle provinciali che videro la vittoria del PD con la prima amministrazione Stallone. “Esperienza positiva di cui ho un bel ricordo perché mi diede la possibilità di conoscere le problematiche del territorio e di conoscere tante persone con cui sono rimasto in rapporti amicali”.

La sua candidatura sarebbe arrivata alla fine di un processo nel quale prima, all’interno dello schieramento, sarebbero stati fissati i punti del programma. “Rinnovamento che parte dal basso e che ribalta il vecchio concetto di fare politica, ossia trovare il candidato sindaco e poi trovare le cose da fare. Noi invece abbiamo prima pensato alle cose da realizzare e poi individuato il candidato da proporre”.

Ogni persona nel gruppo schierato, secondo Lasorsa, avrebbe potuto essere individuata come candidato sindaco. “Hanno fatto la proposta a me. Io ho accettato per tre ordini di motivi. Il primo è che ho creduto fin dall’inizio che questo progetto di rinnovamento potesse realizzarsi; il secondo motivo è che ho conosciuto da vicino le persone del gruppo e sono convinto che si tratti di persone capaci ed oneste; inoltre sono convinto che, se ad Orta Nova si propone una giusta alternativa, Orta Nova è veramente in grado di decidere da sola il proprio futuro”.

Lo sport della politica negli ultimi anni sarebbe stato, per Lasorsa, proprio quello di impedire delle concrete e giuste alternative attraverso candidature o pseudo alleanze che poi non hanno portato a nulla.

Il candidato sindaco poi ci tiene a fare un inciso.

Sarebbe stato strumentalizzato o travisato, a suo dire, il fatto che essendo un medico turnista egli non potrebbe garantire una presenza costante in politica. “Ma il fatto che io abbia accettato la candidatura è la dimostrazione del fatto che io metto tutto il mio tempo a disposizione di chiunque abbia bisogno di confrontarsi con me. Io non posso pensare che il lavoro possa rappresentare un ostacolo alla politica. Sarebbe come dire che la politica oggi la può fare solo il disoccupato ed il pensionato. E non è così. Quindi state tranquilli, sarò sempre presente”.

Daniela Iannuzzi