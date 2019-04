Lucia Trigiani “Consiliatura del sindaco Angelo Riccardi deve continuare”

Di:

In riferimento al quadro politico che si è venuto a delineare a seguito delle dimissioni presentate dal Sindaco Angelo Riccardi e, dopo aver letto le dichiarazioni dello stesso al TG Blu, mi sento di dover mettere in chiaro e pubblicamente la mia posizione già espressa ieri nel direttivo del Partito Democratico.

“Mi sento una voce fuori dal coro” , con questa premessa è iniziato il mio intervento.” Personalmente non mi rassegno all’idea del Commissario Prefettizio.Il mio timore non è quello di dover perdere una poltrona, sono fiera di me stessa, di aver svolto il mio mandato sempre con il massimo della responsabilità e abnegazione, mai e dico “mai” ho pensato ai miei interessi personali ma solo ed esclusivamente a quelli della collettività. A dimostrarlo è stata la mia sempre piena disponibilità nei confronti di tutti e sfido chiunque ad affermare il contrario.

Sono stati 4 anni molto difficili, la crisi finanziaria ci ha messi in ginocchio e non ci ha permesso di soddisfare quelle che sono le sacrosante e legittime esigenze di un Paese. Ora che siamo riusciti ad approvare per attuare un piano di riequilibrio che finalmente porti respiro alla città e far sì che quest’Amministrazione possa essere motore di uno sviluppo socio-economico, noi ci fermiamo?!?! Per questo motivo e per la prima volta, io non me la sento di condividere la linea del Partito Democratico che invece condivide e sostiene le dimissioni del nostro Sindaco a cui va tutta la mia solidarietà per il gesto estremo dettato da sofferenza e “solitudine”.

Un sindaco che è prima di tutto un uomo, con tutte le sue debolezze ma altrettante alte capacità che in lui riconosco sin da quando era assessore nell’amministrazione Campo. Nessun può e deve dimenticare ciò che Angelo Riccardi ha fatto per il nostro Paese.

Per queste ragioni non accetto e non condivido. In questo momento il Comune non può permettersi di perdere tempo prezioso e la fase commissariale che arriverà con le dimissioni del Sindaco metterebbe a rischio il Paese.

Pertanto come consigliere e soprattutto come cittadino, chiedo fermamente la prosecuzione della consiliatura per il bene dei cittadini.

Faccio appello ai partiti ed ai gruppi politici di maggioranza nonchè ai miei colleghi consiglieri di fare loro le mie ragioni e chiedere al sindaco Angelo Riccardi di ritirare le dimissioni e di trovare al più presto un’intesa per portare a termine il mandato nell’interesse esclusivo della città.

Lucia Trigiani Consigliere Comunale