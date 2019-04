Manfredonia. Calcio integrato per disabili

Di:

Manfredonia. In occasione della visita, nel nostro territorio, del dott. Vincenzo Zoccano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con deleghe alla Famiglia e alla Disabilità, si attiva anche l’A.S.D per Disabili Delfino di Manfredonia che organizza una importante manifestazione sportiva di Calcio a 5 Integrato e sport paralimpici.

L’evento, con particolare riferimento allo sport come valida terapia di integrazione ed inserimento, si tiene nella giornata di domani, sabato 6 aprile, presso il Palazzetto dello Sport Scaloria, alle ore 11:00, in cui si affronteranno due combattive e preparate rappresentative di calciatori dell’A.S.D per Disabili Delfino, benemerita associazione che nella corrente stagione festeggia i suoi 30 anni di ininterrotta attività in favore delle persone disabili.

Non nuova a questo genere di attività, la Delfino detiene dal 2014 la medaglia d’oro e il titolo di Campione Special Olympics nel Calcio Integrato e il titolo di Primatista Regionale di Quarta Categoria nel Calcio a 7, Campionato vinto con la maglia rossonera del Foggia Calcio.

La Delfino Manfredonia, che nella corrente stagione indossa i colori sociali del Manfredonia Calcio 1932, offre questa importante manifestazione sportiva anche al fine di incentivare ed invogliare sul territorio la pratica degli sport paralimpici per quanti volessero inserirsi in un contesto associativo ormai collaudato e ben conosciuto in tutta Italia.

All’evento sportivo hanno aderito la Uisp Territoriale del Gargano e due fra le più importanti e consolidate società sportive del territorio, con le quali vi è un rapporto di stretta collaborazione, la Sim Manfredonia C5, società di calcio a 5 che disputa il Campionato Nazionale di Serie B, e la Silac Basket Giuseppe Angel, organizzata associazione di Pallacanestro che milita nel Campionato di Serie C Silver. La stessa manifestazione sportiva sarà seguita da alcune scolaresche di Manfredonia, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Ma, il momento più importante e significativo sarà comunque dato dalla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Vincenzo Zoccano il quale, accompagnato dall’On. Francesca Troiano, parlamentare sipontina, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, sarà presente al Palazzetto dello Sport di via Scaloria per conoscere da vicino l’A.S.D per Disabili Delfino.

