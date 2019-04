Di:

Manfredonia. Piccoli Lettori in gioco è un progetto sulla promozione della lettura, proposto dall’Associazione di volontariato SS. Redentore che si sta occupando da anni del contrasto alla povertà educativa.Lo scopo del progetto è quello quello di regalare occasioni di incontro con i libri a tutte le classi di scuola primaria di Manfredonia.

Già lo scorso anno, in occasione della manifestazione Il Maggio dei Libri, aveva proposto, la “Mostra del libro Illustrato” che è stata visitata da più di 50 classi ed è rimasta aperta al pubblico della città per due settimane. Quest’anno per coinvolgere più direttamente i ragazzi e soprattutto suscitare negli alunni- lettori la scoperta che leggere può essere bello, divertente e può continuare nel tempo,il progetto ha previsto 2 momenti significativi.

Una prima fase in cui i ragazzi hanno condiviso la lettura ad alta voce in classe,con libri scelti in una bibliografia proposta dagli organizzatori. E un altro di elaborazione grafica e di giochi.

Infatti dopo il primo momento di lettura ad alta voce in classe, i piccoli lettori si stanno sfidando in giochi di squadra, dal 03 al 13 di aprile presso la sala “Anna Castigliego”. Quiz, indovinelli, giochi di osservazione, di associazione e di combinazione, relativi al testo dei libri proposti, metteranno alla prova la loro abilità di lettura. Gli alunni della stessa classe si divisi in gruppi si sfidano tra loro in un clima di sana competizione. Questo progetto è stato accolto con entusiasmo dalle scuole.

Sono 37 le classi che hanno aderito, ognuna con un libro diverso da leggere, tante storie da raccontare attraverso slogan, filastrocche e produzioni grafiche, che saranno utilizzati per allestire una “Galleria delle Storie” all’interno della 2^ edizione della “Mostra del Libro Illustrato” che si terrà a Maggio.

I lavori saranno portati in corteo dagli alunni,presso la sala “ANNA CASTIGLIEGO”, in Corso Manfredi, dove si stanno svolgendo i giochi e dove sarà allestita la Mostra nella seconda metà di maggio.

Durante le settimane della mostra del libro un autore di libri per ragazzi incontrerà le classi che hanno aderito al progetto.

Tutto questo è reso possibile dalla passione per la lettura e per l’infanzia di un gruppo di persone, volontari dell’Associazione SS. Redentore e di alcune insegnanti delle scuole primarie “Croce” e “San Giovanni Bosco” che credono che con la lettura si esplora e si alimenta l’immaginario, si crea e si fa esperienza della dimensione fantastica che nutre e completa la realtà.

Gli organizzatori

Volontari dell’associazione e insegnanti