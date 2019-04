Prima di tutto il volto sui manifesti, anche se le liste si consegnano a fine aprile

Di:

Foggia, 05 aprile 2019. Sono circa 20 le liste organizzate per la prossima tornata di comunali e quasi 600 candidati. Ogni strada un comitato, del centro alla periferia, è forse la campagna elettorale in città in cui i manifesti elettorali (molti 6×3), sono comparsi con largo anticipo rispetto ai tempi di consegna delle liste, alcuni senza il partito di riferimento.

Il M5s si presenta da solo. Giovanni Quarato e 32 consiglieri, come detto in conferenza stampa, preferiranno uno stile “meno impersonale”, cioè non punteranno tanto sulla pubblicità dei cartelloni quanto sugli incontri nei singoli luoghi o con singoli gruppi. Incontri che, ovviamente, stanno organizzando, tra inaugurazioni e riunioni, anche i candidati di altri partiti.

Sindaci, coalizioni, civiche

Nel confronto fra centrodestra e centrosinistra il numero di liste a sostegno dei sindaci è più o meno lo stesso. Per Landella 7, 6 per Cavaliere. Poi ci sono i candidati sindaci Giuseppe Mainiero e Giuseppe Pertosa, il ‘Popolo della famiglia’ con Christian Padalino. Vedremo se ne arriveranno altri fino alla fine di aprile.

Il gruppo di Landella è sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, le due civiche ‘Foggia Vince’ e ‘Destinazione Comune’, Udc, Idea-Moldaunia.

Pippo Cavaliere è sostenuto dal Pd, ‘Senso Civico’ (lista di Leo Di Gioia), ‘Foggia Civica’ (Lista di Rosario Cusmai), ‘Foggia Popolare’ (Rino de Martino e Lucio Tarquinio), ‘Italia in Comune’ (oltre ai consiglieri Rizzi e Sciagura alcuni rappresentanti della Cgil, delle Acli e dei Verdi), una lista di riferimento di Cavaliere. Potrebbe aggiungersi un’altra lista considerando che ‘Citta Futura’ si è sciolta ed alcuni dei suoi componenti sono entrati in altri gruppi della coalizione. Rimangono in sospeso alcune candidature, come quelle comprese in ‘Socialismo Dauno’ di Pino Lonigro.

Liste di centrodestra

Vediamo alcuni nomi dei probabili candidati. In ‘Destinazione Comune’, Francesco Morese, assessore all’ambiente della giunta uscente già eletto in questo schieramento nel 2014. Antonio Annecchino, consigliere comunale uscente, Lucio Ventura, consigliere comunale, Anna Paola Giuliani, assessore alla cultura. In Fratelli d’Italia (unico simbolo, che include i fittiani di Direzione Italia, alle comunali e alle europee) Ciccio d’Emilio, assessore all’urbanistica e l’avvocato Rino Catalano. In ‘Viva Foggia’ Marco Pellegrino, ex An, 10 anni fa candidato nel Pdl, lavora presso il ministero della Difesa. Con lui, il dottore Franco Niglio, candidato della destra in varie tornate elettorali anche nella lista di Paolo Agostinacchio e Sergio Cangelli, assessore uscente.

Liste di centrosinistra

Alcuni nomi di candidati del Pd sono Massimiliano Arena, avvocato, esperto di minori mentre Pasquale Russo, consigliere comunale uscente, potrebbe lasciare spazio ad un altro componente della sua famiglia.

Nella lista di centrosinistra ‘Foggia Popolare’ troviamo Sergio Clemente, consigliere comunale, ex consigliere regionale che ha lasciato il Pd, Mimmo Verile, ex assessore della giunta Landella, Paolo Mongiello, tarquiniano ex centrodestra, Lucia Lambresa, presidente dell’azienda ‘Amica’ con Paolo Agostinacchio e candidato sindaco 10 anni fa. Nella lista ‘Foggia Civica’ Antonello Rizzi (è stato consigliere circoscrizionale, è nipote di Peppino Caprarella ex consigliere comunale), Luciano Zichella, già candidato nel 2014 con gli stessi civici, Gabriella Grilli, dirigente scolastico del liceo scientifico’Volta’, ex assessore della giunta Landella. Nella lista di Leo di Gioia, Antonio De Sabato (figlio dell’ex Provveditore agli studi di Foggia), Giacomo La Torretta, civico, provenienza centrodestra, Nino De Rogatis, ex An, candidato con Fi nel 2014. Per l’ufficialità dei nomi e delle liste bisognerà attendere, nemmeno i singoli candidati, in molti casi, conoscono i loro amici mobilitati per il voto del prossimo 26 maggio.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 05 aprile 2019