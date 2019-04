“XXVI TORNEO OVER 35 CITTA’ DI MANFREDONIA 2019”

Di:

La Struttura Calcio UISP – Comitato Territoriale di Manfredonia in collaborazione in la Struttura Calcio Regionale e il patrocinio del Comune di Manfredonia

Organizza il XXVI TORNEO OVER 35 ” Città di Manfredonia”. Il torneo si svolgera presso lo stadio Miramare di Manfredonia.

Al torneo possono partecipare, società, vari circoli e club della Provincia di Foggia e non solo.

La manifestazione consisterà in una serie di incontri a girone unico o distribuiti in due gironi a seconda del numero di squadre aderenti. Sicuramente non sfuggirà l’attenzione il carattere altamente sociale dell’inziativa. La Riunione preliminare è fissata per Lunedi 15 Aprile 2019 alle ore 17.30 presso la sede Territoriale UISP di Manfredonia , sito in Lungomare N. Sauro, 37(LUC).

