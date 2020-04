Covid19. Lopalco conferma “Tocilizumab, effetto positivo su pazienti”

“Siamo in contatto, abbastanza frequente, con gli infettivologi che ci confermano quello che è stato osservato anche nelle altre regioni, in particolare sul Tocilizumab , il più usato in Puglia, e cioè un effetto positivo soprattutto su un gruppo di pazienti selezionati e in un certo momento della malattia“. Come riporta, il docente ordinario di Igiene all’Università di Pisa e responsabile delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia,, fornisce riflessioni “sull’utilizzo di farmaci sperimentali contro il covid-19 (coronavirus)”. “Il Tocilzumab, di solito, viene utilizzato contro l’artrite reumatoide. Ovviamente al momento si tratta di una fase sperimentale”. Come riporta Repubblica “. Anche quello nelle fasi iniziali della malattia dà dei buoni risultati”, sottolinea. Lopalco ha anche dichiarato l’utilità dei test rapidi sierologici o immunologici, in atto sia all’istituto oncologico ‘Giovanni Paolo II’, sia a pazienti che a operatori sanitari, che al Policlinico di Bari, per individuare gli anticorpi alla malattia. e indagini sierologiche”.

“Le cure: sono due i farmaci, uno è sicuramente il Tocilizumab”. “Ribadisco che il nuovo coronavirus è un marziano perfetto, o quasi. Ha 6 siti attivi, 6 quelli più pericolosi e che aggrediscono. Le cure? Il farmaco usato è il Tocilizumab, (“o atlizumab, è un anticorpo monoclonale umanizzato sviluppato dalle case farmaceutiche Hoffmann-La Roche e Chugai” – wikipedia), un farmaco all’inizio criticato ora utilizzato e che comincia a dare effetti positivi. Parliamo di un farmaco che, nelle farmacie e nei centri di distribuzione, inizialmente era introvabile, insieme a un altro. Farmaci che possono essere garantiti con difficoltà alle unità operative, cosiddette unità Covid, nelle reti sanitarie articolate dei Centri Covid e non Covid”.

Il paziente di San Severo dimesso il 2 aprile 2020, dopo circa un mese dal ricovero. “Il personale dell’ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo, nonostante questa struttura non fosse un centro Covid, si è trovato a curare patologie correlabili al nuovo coronavirus. Appena è arrivato il paziente, già in uno stato importante – spiega Fanelli -, è stato ricoverato in rianimazione, con immediata intubazione. Quando è emerso il SARS-CoV-2, si è dovuto seguire una forma di protocollo terapeutico – dice il medico -, anche intuitivo da parte del professionista che emette la terapia. Parliamo di una fase sperimentale, siamo dinanzi a un’identità microbiologica con il punto interrogativo”. Dopo “l’iniziale caos clinico”, i gruppi operativi, il gruppo del reparto di rianimazione, hanno “ricominciato a trattare il vaccino per questo paziente, attraverso un piano farmacologico”. Il vaccino “ti crea l’anticorpo”, aggiunge il dr. Fanelli, “ti combatte l’azione tossica del microrganismo”. “Con l’utilizzo del Tocilizumab si sono cominciati ad avere risultati positivi. Il paziente dimesso dall’ospedale di San Severo, dopo essere risultato positivo e ricoverato in rianimazione, ha un’età considerabile media”. Lo aveva dichiarato a StatoQuotidiano.it il medico chirurgo Roberto Fanelli.

FOCUS Tocilizumab (FONTE). In associazione con metotrexato (MTX) nel trattamento dell’artrite reumatoide attiva da moderata a grave in pazienti adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano intolleranti a precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DAMRD) o antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF). In questi pazienti RoActemra può essere dato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Proprietà farmacologiche. Tocilizumab è un anticorpo monoclonale che inibisce l’interleukina 6, una citochina coinvolta nel processo infiammatorio associato all’artrite reumatoide. E’ stato registrato tramite procedura centralizzata europea nel trattamento dell’artrite reumatoide da moderata a grave in associazione al metotrexato (MTX) in pazienti non responsivi o intolleranti a farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o antagonisti del TNF. Il farmaco è indicato anche in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare il trattamento con MTX.