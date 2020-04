Di Feo “Emiliano, sai che i sindaci hanno il diritto di sapere e il dovere di vigilare?”

LE DIFFICOLTÀ DEI COC | «Abbiamo prontamente attivato i Coc nei Comuni – osserva di Feo – ma se stiamo andando avanti è solo grazie a risorse locali ed alla forza delle nostre comunità solidali. Mancano risorse ad hoc per la gestione dell’emergenza, ma prima ancora mancano i dati trasmessi in modo chiaro e tempestivo. Ogni giorno, per fornire informazioni alla cittadinanza dobbiamo attivare tutti i contatti personali, perché non abbiamo una interlocuzione istituzionale. Come facciamo noi sindaci a coordinare la Polizia locale, i volontari e tutti quelli che stanno generosamente prestando servizio nei Coc, se la regione non ci aiuta?». Da Bari, embargo di informazioni.

SINDACI TRATTATI COME GOSSIPPARI | Eppure, i sindaci sono i responsabili della sanità sul territorio, senza che si dia loro la possibilità di controllare la situazione. In un’intervista a FoggiaToday, Emiliano ha liquidato le crescenti richieste dei sindaci con impedimenti normativi: «Capisco che un sindaco debba saperepiù o menoquello che succede nel suo paese ma è vietatocomunicare i nomi delle persone contagiate». «Inaccettabile ed offensivo – commenta di Feo – che ci tratti come fossimo giornalisti di riviste di gossip. Nessuno ha intenzione di violare la privacy, ma, se sul posto non so a chi sia stata ordinata la quarantena, non posso neppure disporre i controlli per verificare se la stia osservando o se ne vada in giro, mettendo a rischio l’intera cittadinanza».

IL RUOLO DEI SINDACI | I sindaci, secondo il Dpcm del 25 marzo, non possono incidere in contrasto con le misure governative. «Siamo utilizzati da bankomat e spodestati dei poteri di ordinanza – conclude di Feo – , ma da nessuna parte trovo scritto il divieto di comunicarci per uso riservato i nomi di contagiati e soggetti in quarantena: ci consentirebbe oltretutto di seguire quanto prescritto dalla Protezione civile il 19 marzo: l’inoltro dei dati personali ai Comuni è necessario per garantire la doverosa assistenza alla popolazione bisognevole. Ecco, Emiliano non ci mette in condizione di vigilare sulle nostre comunità».