Foggia. Colombe e uova di Pasqua su prenotazione, la piccola attività delle pasticcerie oggi

“Niente uova, colombe e specialità di pasticceria artigiana sulle tavole pasquali. Ne vieta la vendita un’interpretazione governativa del Dpcm 11 marzo 2020 in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19 in base alla quale le imprese artigiane di pasticceria, obbligate alla chiusura, non possono vendere i loro prodotti nemmeno attraverso la modalità di asporto che è consentita invece ad altre attività”.

A Foggia, dopo le proteste di alcune pasticcerie contro i forni che hanno venduto zeppole il giorno di San Giuseppe, una serie di controlli hanno riportato gli esercizi contestati a vendere solo pane. In questa settimana di Pasqua – una delle ultime più produttive in termini di vendita prima del periodo di rallentamento dell’attività da giugno ad agosto- Giuseppe Grieco, titolare della pasticceria “Giotto” in piazza A. Moro, descrive la situazione che sta vivendo: “E’ drammatica, non possiamo fare vendita da asporto ma i fornai hanno venduto di tutto in questo periodo di nostra assenza, poi sono arrivati i controlli. Il vero problema è che non so come riapriremo. Io ho 5 figli e il mio è l’unico reddito, vendevo anche ad altri bar di Foggia. Eppure la grande distribuzione non si è mai fermata, vendono i surgelati con il pronto forno oppure fanno cottura interna”.

Non ha trovato dice, “qualche voce che possa interpretare questo malessere”, sebbene, come evidenziato, Confartigianato abbia criticato le scelte dannose per la piccola distribuzione. “Mi hanno detto quando ho telefonato che questo è il decreto. È stato un po’ avvilente. Dicono che arriverà dal 15 aprile il bonus da 600 euro, ma siamo 6 persone in famiglia. Ho bloccato tutti i pagamenti fra cui l’affitto del locale e i soldi li ho tenuti per fronteggiare questo periodo, noi saremo gli ultimi a riaprire”. Ogni tanto si reca in pasticceria: “Non posso lavorare, ovviamente, c’è il ritiro della licenza, ho dei frigoriferi da controllare e vado nel laboratorio che ho all’interno per controllare e per prendere i prodotti di cui ho bisogno che sto usando per casa mia. Noi lavoriamo da settembre a marzo-aprile, il resto dei mesi per noi è negativo”.

Cosa cambierebbe, poi, se un forno vendesse qualche zeppola? “Cambia il fatto che vediamo gente vendere ciò che non potrebbe mentre a noi è impedito”. “Riconvertire”, è parola che è tornata di moda ma non lo convince: “Non è una cosa nostra quella di produrre pane, e poi non so come si inizia, temo che lo Stato potrebbe penalizzarci di più. Siamo una ditta individuale, immagino quelle con i dipendenti, spero che quando si comincerà ci saranno voci chiare per ricostruire anche se non sappiamo con quali risorse riprendere. Ci dicono di fare prestiti ma io sono già pieno di debiti, credo che quest’anno dovrebbe essere messo in bianco, accantonato, senza pagamenti”.

Si è organizzato per il servizio a domicilio Michele Annese dell’omonima pasticceria in via Zara con laboratorio in via Manfredi. Sulla piattaforma di Confesercenti sono inseriti per categoria gli esercizi commerciali che voglio effettuare il servizio. “Continuiamo a offrire comunque un servizio ai nostri clienti, ma quando hai la serranda chiusa i clienti non ci sono, sono almeno il 95% in meno. Io, anche se per pochi soldi, non mi fermo. Bisogna crederci nel servizio a domicilio, nelle grandi metropoli è già attivo da vari anni, qui al sud c’è la mentalità che vai in pasticceria anche per incontrare l’amico, cosa che è anche giusta. Quando riprenderemo dovremo continuare a prevederlo oltre la vendita in negozio, magari la gente lo chiederà.”

Colombe, pastiere, uova di Pasqua, questo richiedono i pochi clienti su prenotazione in questo periodo. Ritiene non pertinente la polemica con supermercati e ipermercati in quanto “già vendevano dolci in tempi normali, la questione dei forni invece l’abbiamo sollevata con altri colleghi, la colomba non è certo un bene di prima necessità”. Sulla capacità di rappresentare le istanze del territorio da parte di Confartigianato e Confesercenti, Annese ritiene che “per un fatto culturale qui al sud si crede poco in queste associazioni, è un fatto culturale, ognuno va per conto suo, c’è menefreghismo. Questo periodo, in particolare, fa capire quanto sia importante la loro voce”. Si sofferma poi sugli aiuti governativi: “Abbiamo bisogno che lo Stato, come negli altri paesi, garantisca per le imprese nei circuiti bancari, quei 6000 euro li potevano risparmiare. Inoltre danno 700 euro per il reddito di cittadinanza a persone che oggi potrebbero lavorare nei campi dato che manca la manodopera. I buoni pasto li elargiscono con i soliti criteri da campagna elettorale. Noi piccole imprese, se lo Stato non interviene, non possiamo risollevarci, quando si riprende dopo una guerra la gente non spende, la ripresa è lenta”.

