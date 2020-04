Manfredonia. 61 bambini di V elementare cantano insieme “Volare”. Distanti ma uniti

❤️💚 𝟲𝟭 𝗕𝗔𝗠𝗕𝗜𝗡𝗜 𝗗𝗜 𝗤𝗨𝗜𝗡𝗧𝗔 𝗘𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗢 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗘𝗠𝗘 ‘𝗩𝗢𝗟𝗔𝗥𝗘’: 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧𝗜 𝗠𝗔 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗜(di Maria Teresa Valente ✍️) Un virus dispettoso, una sorta di moderno scazzamurrill, ha interrotto bruscamente un cammino lungo 5 anni per i bambini di tutte le scuole elementari. All’inizio sembrava quasi un gioco: niente più scuola! E tra i piccoli studenti c’era stata un’esplosione di applausi e grida di felicità. Ma lo scherzo, si sa, è bello quando dura poco. Ed i nostri bambini hanno scoperto quanto immensamente manchi loro quel luogo in cui ogni giorno litigano e poi fanno pace, apprendono e si punzecchiano, lavorano e sorridono.Oggi siedono tra i banchi virtuali delle loro camerette, distanti ma uniti. Si cercano, si chiamano, ma non possono guardarsi negli occhi, né spingersi per poi stringersi di nuovo. E attendono il bip dei loro cellulari per immergersi virtualmente tra le braccia sicure delle loro maestre, le fonti infinite del loro sapere. Quest’ultimo anno delle elementari avrà per loro un sapore agro, che resterà indelebile per sempre nel cassetto dei ricordi.Ma insieme possono ancora VOLARE… con la fantasia. La magia della tecnologia ha reso possibile la realizzazione corale di un canto intramontabile: Nel blu dipinto di blu.Gli alunni delle quinte dell'Istituto Comprensivo “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta", ben 61, ognuno nel guscio della propria casa, ma con la voglia di stare ancora insieme, hanno cantato un verso della canzone di Domenico Modugno. Poi una mamma, in versione 'sarta' 2.0, ha ‘cucito’ al computer le loro voci ed aggiunto la musica. Il risultato finale è emozionante, mentre nel video scorrono le immagini dei loro disegni carichi di speranza.Penso che un sogno così non ritorni mai più.E lo speriamo tutti, davvero, che questo strano sogno non ritorni mai più e che si possa al più presto cominciare… a volare nel cielo infinito.Maria Teresa Valente

Pubblicato da Manfredonia Città su Domenica 5 aprile 2020