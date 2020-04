Per i Greci era ybris, arroganza, per noi senso del limite da non varcare

Onorare le persone di rango con un tappeto rosso, quando scendono dall’aereo o quando attraversano il cortile del Quirinale ricevuti dal Capo dello Stato, è una usanza che quotidianamente ci viene offerta dai servizi televisivi ed è una immagine alla quale siamo abituati, al punto di darla per scontata.Ma essa non è appannaggio solo della modernità. È un’usanza che affonda le sue radici nella notte dei tempi e accomuna popoli tecnologicamente avanzati del presente, come siamo noi, a civiltà che chiamiamo primitive del passato.a persona o la statua ricca di una potente sacralità andava tenuta lontana dalla terra, anche perché quest’ultima non poteva reggere il peso del sacro a stretto contatto. Un uomo-dio doveva mantenere la distanza nella sua funzione non più solo umana. Episodi del genere sono attestati ovunque, come l’usanza precolombiana prima della Conquista.

Abbiamo anche una grande testimonianza letteraria nella tragedia Agamennone di Eschilo. Agamennone rientra nella sua reggia dalla guerra di Troia come vincitore. Ma ad attenderlo non c’è una sposa fedele: Clitennestra, sua moglie, infatti lo odia in quanto questo marito, per portare sano e salvo l’esercito greco di cui era capo contro Troia, al di là del mare, sacrifica la propria figlia Ifigenia ad una divinità, Artemide, adirata con lui. Un gesto che Clitennestra, moglie e madre, non riesce a perdonargli. Quando Agamennone rientra, scatta la trappola: Clitennestra gli stende tappeti rossi in segno di onore in quanto re e vincitore ma il marito si schernisce, perché sa che questo è un onore che appartiene agli dèi, non ai mortali sia pure trionfatori. La moglie però stuzzica la sua vanità (“forse che Priamo, se avesse vinto, non avrebbe fatto altrettanto?”) e il marito cede. Ma mentre cede, compie consapevolmente un atto che i greci chiamavano yubris e che noi traduciamo con l’arroganza di chi si equipara al dio. Nella reggia la moglie ucciderà il marito, punendolo doppiamente per la vendetta verso la figlia e per l’arroganza che gli stessi dèi non tollerano.

E poi troviamo altri mantelli: “E molti stendevano i loro mantelli sulla via”, in Marco XI, 8; “E mentre egli andava innanzi, la gente stendeva mantelli sulla via” in Luca, XIX, 8; “E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via” in Matteo XXI, 8. Di queste somiglianze si parla in un bellissimo saggio di A. Seppilli, Alla ricerca del senso perduto. L’autrice ricorda anche, nel ciclo degli affreschi di Giotto ad Assisi, il gesto dell’uomo “semplice” che si prosterna e stende un drappo davanti al piede di San Francesco. San Francesco non muore di morte violenta, ma Agamennone e Gesù sì.

E lo schema della cerimonia festosa delle Palme trova il suo naturale epilogo nella morte. In uno schema mentale che accomuna gli uomini di tutti i tempi e di diversa religione, in questo caso pagana e cristiana. Le sfide sono diverse ma anche in qualche misura anche simili. Agamennone ha sfidato la divinità. Gesù non negherà la sua natura che non è solo umana. “Tu l’hai detto” risponde al Governatore della Palestina. In entrambi i casi, sia pure con le dovute differenze, il pensiero religioso si intreccia con quello della gestione politica della Comunità. Gesù sconvolge in modo ancora più assordante, con i gesti più che con le parole, i comportamenti sanciti da secoli da una casta di sacerdoti cui non manca mai la consapevolezza di essere nel giusto. Infatti Gesù osa dire a sua volta a costoro “Sta scritto anche …”.

E una società, quella greca, messa in crisi dal ritorno dell’eroe-re dopo venti anni di assenza, quella ebraica messa in crisi da un Uomo che rilegge le norme della Legge immutabile (“Non l’uomo è fatto per la legge ma la legge per l’uomo”, creando scompiglio nel riposo del sabato, lui e i suoi discepoli) e che si difende con la violenza. La violenza è l’altra faccia del sacro e ne è l’epilogo logico. Dopo pochi giorni infatti l’Uomo festeggiato coi mantelli a guisa di tappeti che si stendono ai suoi piedi sarà crocifisso come l’ultimo dei malfattori e insieme a due malfattori. Più perspicaci, costoro, dei sacerdoti sulla vera natura di Gesù.

Cosa può dire oggi a noi la festa delle Palme, al di là del messaggio di pace di cui si connota da sempre il ramo d’ulivo e al di là del suo significato forte per i credenti cristiani? Non dimentichiamo infatti che l’ulivo era la pianta di Olimpia, quando c’era la sospensione delle guerre e un periodo innaturale di pace, sempre secondo la mentalità dei nostri progenitori, necessaria a garantire giochi sportivi. Ci può ricordare la facilità con cui trapassa ogni gloria del mondo. Lo sapevamo e lo sappiamo ma dobbiamo o dovremmo vivere ricordandocelo più spesso. Perché anche noi, religiosi o no, non sfuggiamo se non raramente alla sorte della yubris, dell’arroganza, con la quale pensiamo che il sole orbiti solo intorno a noi. E questa sfida al senso del limite spesso procura grandi catastrofi, individuali ma soprattutto collettive, tutte raccolte puntigliosamente dalla Storia, e tutte rigorosamente dimenticate, mentre la Storia diventa sempre meno maestra di vita e delle coscienze. E questo ammaestramento fa sentire ancora più tragicamente forte la sua voce in tempi di virus, dove tutti i limiti della natura sono venuti allo scoperto, mentre l’uomo raramente si poneva il senso stesso del sano limite da non oltrepassare per il suo bene. Direi che c’è tanto da meditare in una domenica così.