Peschici, Domenica delle Palme: consegnati “porta a porta” i rametti d’ulivo benedetti

“Un po’ di luce e pace in tutte le case della nostra comunità Peschiciana” è questo lo spirito che ha mosso tre ragazzi di Peschici,, a consegnare i ramoscelli d’ulivo benedetti per la Domenica delle Palme. I ramoscelli, benedetti dal parroco dopo una messa in forma privata, sono stati trasportati e inseriti nelle cassette postali di ogni casa di Peschici. Una bella storia di solidarietà che in questa domenica della Pace, particolare per quest’anno, trasmette un grande segnale di speranza e di coraggio.

Articolo di Valerio Agricola – Montaggio video a cura di Vittorio Agricola