Puglia. 600mila per infrastrutture, ci sono le Isole Tremiti

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato l’elenco dei 39 Comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal programma di interventi infrastrutturali per un importo complessivo delle risorse pari a 7.366.220 euro. In Puglia giungeranno quasi 600mila euro suddivisi tra i paesini di Seclì e Botrugno, in provincia di Lecce, e le Isole Tremiti. “Finanziamo lavori subito cantierabili per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici – dichiara il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, capogruppo M5S alla Camera in Commissione Trasporti – Questi comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti potranno immediatamente usufruire dell’intervento. Dedichiamo ai nostri borghi e alla loro essenziale funzione per il Paese la massima attenzione e il massimo sostegno per ripartire, soprattutto in questa fase di emergenza nazionale”.