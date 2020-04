Riccardi durissimo su Piazzolla “Inventa, kapò, di sanità non sa nulla. Dati Covid? C’è omertà”

, 05 aprile 2020. Nel silenzio irreale dei dati non comunicati su Manfredonia, e su altri Comuni della Capitanata, relativi al, Angelosviluppa un’analisi sull’emergenza in atto, sulla sanità in Puglia, sul ruolo dei sindaci, sulladel Comune, sugli Onorevoli “ossequiosi”, e sulla dirigenza dell’ASL di Foggia. “E’ una battaglia difficile quella che stiamo vivendo, contro un nemico invisibile, ma che possiamo vincere rispettando le misure stabilite a livello governativo e territoriale”, esordisce Riccardi in un video pubblicato sui social.

Mobilità in Capitanata. “C’è ancora troppa gente in giro, ed è un elemento preoccupante. Spesso, soprattutto i ragazzi e gli anziani, non utilizzano i dispositivi di protezione necessari. Non ho notato nessun posto di blocco a Manfredonia. Il traffico è ancora importante. Non capisco perché le autorità preposte non si attivano per avere anche qui l’Esercito per garantire ai cittadini di stare tranquilli”. I dati sulla mobilità: “Sono dati basati sugli spostamenti effettuati attraverso il nostro cellulare, sono dati raccolti da una società specializzata. Cosa dicono? In Provincia di Bari, oggi in seguito ai provvedimenti, si muovono il 32% delle persone. In Provincia di Lecce idem; in Provincia di Taranto il 45% dei cittadini; nella Bat il 54%; in Provincia di Brindisi il 33% delle persone; in Provincia di Foggia il 41%. A Manfredonia il 46% dei cittadini. Sono dati preoccupanti: danno il segnale concreto che la Puglia è una Regione dove la mobilità è ancora molto alta”. Terapia intensiva. “Dei 306 posti letto previsti in Puglia: abbiamo utilizzato il 60%”. Dispositivi di sicurezza: “Ci sono difficoltà per le Regioni ma anche per le necessità dei singoli cittadini. Se non ci sono oggi le responsabilità vanno perseguite. Non bisogna salvare i responsabili di questa strage. Perchè di strage si parla. Non è sciacallaggio parlare di queste tematiche, ma evidenziare le criticità”.

I dati relativi al contagio e alla quarantena. “Non si riesce a comprendere perchè questi dati non vengono forniti ai sindaci. E’ un atteggiamento omertoso, incomprensibile, stucchevole. Qualcuno si arroga il diritto di non fornire i dati necessari per adottare eventualmente provvedimenti importanti per la salute dei cittadini. I sindaci vengono presi per il culo, sì. I fondi per i buoni alimentari? Sono pacche sulle spalle. Vergogna, quando si fa passare un contributo saltuario per aiutare i cittadini. Credo che da questa crisi ne usciremo molto peggio, altro che meglio”.

“L’ospedale di Manfredonia? Non pervenuto”. “Quando l’ospedale non c’è, qualcuno punta a utilizzare quel poco che è rimasto. Il direttore generale dell’ASL di Foggia, Vito Piazzolla, altro kapò

(…)