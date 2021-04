Borsa e investimenti: le azioni da monitorare nei prossimi mesi secondo gli esperti

Diversi analisti concordano nell’osservare che, da un certo punto di vista, anche il 2020 è stato un anno positivo per il mondo del trading online: il numero degli investitori che ogni giorno si collegano a borse e mercati è cresciuto in maniera davvero impressionante e con ogni probabilità le regioni di questo ulteriore exploit sono in qualche modo collegate all’emergenza Covid-19. La pandemia da coronavirus ha infatti costretto milioni di cittadini di tutto il mondo a rimanere chiusi in casa per molto più tempo rispetto al solito: c’è chi si è ritrovato a lavorare da casa e c’è, purtroppo, anche chi ha perso il lavoro o ha dovuto chiudere la propria attività.

Non sorprende dunque che tantissime persone abbiano iniziato a dedicarsi alle negoziazioni, solo dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie circa le modalità per comprare azioni online, un aspetto fondamentale per individuare i migliori asset da monitorare nei prossimi mesi.

Mercati azionari durante il covid-19

La sopracitata pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto durissimo anche sul mondo finanziario: la crisi si è fatta sentire anche nei mercati, come ad esempio il Nasdaq, che ha perso quasi il 30% soltanto tra i mesi di febbraio e di marzo 2020. Detto questo l’emergenza sanitaria non ha portato soltanto a degli effetti negativi.

Al contrario ha permesso anche ad alcune realtà di emergere e di crescere, fino a colmare le perdite e chiudere la stagione in positivo. Questa particolare circostanza in finanza si chiama “effetto Rally” ed ha caratterizzato soprattutto gli asset di due specifici campi: da una parte il mondo sanitario, dall’altra quello legato alla tecnologia. Come i facile immaginare, i protagonisti dell’effetto Rally nel corso dell’anno appena finito sono tra i principali candidati ad avere ottime prestazioni anche nel 2021 ed è per questo che vengono fortemente attenzioni sia dagli investitori che dagli analisti.

Aziende in crescita nel 2020

Iniziamo dal settore sanitario, che ha visto trionfare in finanza innanzitutto alcune realtà storicamente legate alla ricerca sui vaccini: è il caso, ad esempio, di Regeneron Pharma, un’azienda che si era già distinta ai tempo della lotta contro il virus Ebola e che ha fatto registrare crescite di oltre il 65% nel corso del 2020. Più che buone anche le prestazioni di DexCom, un’azienda ultra-specializzata che produce monitor atti ad analizzare lo stato di salute di pazienti affetti da diabete: ebbene, la crescita di DexCom è stata tra le più impressionanti di tutto il mercato ed è attestata attorno all’85%.

Passiamo ora al settore tecnologico, che ha avuto tanti diversi protagonisti, a partire ad esempio da Zoom, celebre applicazione che consente di effettuare videoconferenze e videochiamate online. Detto ciò, questo specifico campo è stato letteralmente dominato da cinque giganti del mercato: aziende che, da sole, rappresentano oltre il 20% della capitalizzazione di mercato dell’Indice S&P 500. Stiamo parlando di Facebook, di Amazon, di Apple, di Netflix e di Google: colossi che, in finanza, spesso vengono racchiusi dentro l’acronimo FAANG.

Altri asset da monitorare

Ovviamente gli asset di cui sopra non sono i soli da tenere d’occhio nei prossimi mesi. Ad esempio diversi esperti concordano nel ritenere il mondo del gioco d’azzardo, quello del gaming e quello del delivery potenzialmente redditizi. In conclusione spazio ad alcune eccellenze italiane da tenere d’occhio, tra cui Moncler e Ferrari, due leader della moda e dell’automotive.

Gli esperti suggeriscono inoltre di prestare attenzione all’evoluzione dei titoli di Enel, di Unicredit e di Luxottica: rispettivamente una delle maggiori utilities mondiale della distribuzione elettrica, una banca di fama mondiale ed un celebre brand di occhiali e di lenti da vista. (nota stampa).