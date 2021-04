La “guerra” al Covid non conosce festività. Vaccinati 496 persone nel Gargano Nord

Gargano, 05 aprile 2021. Non si è fermata neanche a Pasquetta la campagna vaccinale di massa anti-Covid, che in questi giorni ha proseguito su tutto il territorio nazionale. Nei centri vaccinali di Cagnano Varano, Vico del Gargano e Vieste, tra Pasqua e Pasquetta, sono stati somministrati i vaccini alle categorie dei 70-79enni e ai caregiver, genitori, tutori e familiari conviventi di minori di 16 anni con grave disabilità.

Grande partecipazione da parte della popolazione, che nonostante la festività, non ha voluto mancare ad un momento importante, in termini di salute, per il futuro di tutti. Per l’intero distretto (Vieste, Cagnano e Vico), sono state somministrate 496 dosi di vaccino, di cui 250 di Astrazenica. Presenti, anche per questa sessione vaccinale, i volontari dell’Associazione di Clownterapia “Il Cuore Foggia”, distretto di Vico del Gargano.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola