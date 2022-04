StatoQuotidiano.it, Foggia 05 aprile 2022. “L’ordinanza ha anzitutto valorizzato il dato, inconfutabile, del rinvenimento, nell’abitazione dell’indagato, dei 775 reperti archeologici in oggetto (la cui provenienza da siti archeologici nella zona di Foggia è stata attestata dalle consulenze tecniche menzionate e il cui contenuto non è stato specificamente contestato)“.

Con sentenza di recente pubblicazione (con data udienza: 31 gennaio 2022), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “inammissibile” il ricorso proposto da Coleta Moonen Joseph Henri, nato il 11/05/1947, contro l’ordinanza del 02/09/2021 del Tribunale della Libertà di Bari con la quale è stato confermato il provvedimento del G.i.p. di sequestro preventivo di 775 reperti archeologici appartenenti allo Stato italiano e rinvenuti presso la sua abitazione in Belgio.

“Più nel dettaglio, il decreto di sequestro accoglieva favorevolmente la prospettazione d’accusa per cui i reperti, ancorché trasferiti dal territorio nazionale a quello belga da altri soggetti – allo stato non identificati – sarebbero stati consegnati al ricorrente su istigazione e col chiaro contributo morale dello stesso; a tal proposito, il giudice riteneva sussistenti sia il fumus che il periculum dei reati contestati”.

Con il ricorso in Cassazione, secondo il ricorrente “il giudice foggiano si sarebbe limitato a riconoscere, da un lato, la legittimità della giurisdizione italiana senza confutare le articolate argomentazioni proposte dalla Difesa e senza preoccuparsi di evocare l’esatta condotta illecita ascrivibile al Moonen, nonostante l’assenza di qualsivoglia circostanza che potesse far ritenere possibile che un frammento dell’ azione contestata potesse essere stata realizzata sul territorio italiano; dall’altro, con riferimento alla sussistenza del fumus, il giudice si sarebbe soltanto limitato a riproporre stralci generici delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, senza alcuna ulteriore indagine tecnica”.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

“L’ordinanza – come riportato nella sentenza della Cassazione – ha anzitutto valorizzato il dato, inconfutabile, del rinvenimento, nell’abitazione dell’indagato, dei 775 reperti archeologici in oggetto (la cui provenienza da siti archeologici nella zona di Foggia è stata attestata dalle consulenze tecniche menzionate e il cui contenuto non è stato specificamente contestato), da esso quindi desumendo, senza che siano state sollevate specifiche argomentazioni di segno contrario (il ricorso si limita infatti genericamente a lamentare la mancata evocazione, da parte del Tribunale, di “una condotta in capo al dott. Moonen”), elementi di concorso morale dell’indagato nel reato di espórtazione dei beni in oggetto. Conseguentemente, ha ricordato come, secondo quanto affermato da questa Corte, in caso di concorso di persone nel reato commesso -in parte all’estero, ai fíni dell’affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti, sia sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e ricollegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (..)”.

“Da qui, dunque, recependo ulteriore arresto di questa Corte intervenuto proprio in ordine alla fattispecie di reato in oggetto, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione in ragione della frazione della condotta, pur eventualmente non attribuibile materialmente all’indagato, ma a cui lo stesso avrebbe moralmente concorso, realizzatasi inevitabilmente in Italia e legata al trasferimento dei beni verso l’estero (…)”.

“Va peraltro, ancor prima, aggiunto che, anche laddove il reato non fosse ascrivibile in particolare al ricorrente, sia pure a titolo di concorso morale, ciò non impedirebbe, evidentemente, a fronte di una condotta di esportazione dei beni in oggetto, da chiunque posta in essere, chiaramente discendente dalla loro originaria collocazione in Italia e dal successivo loro rinvenimento in Belgio, l’adozione della misura cautelare reale del sequestro preventivo, dovendosi ribadire che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente e quanto sopra basta, anche, evidentemente, allo stato, oltre che per ravvisare la giurisdizione italiana, anche per condurre a ritenere giustificata la sussistenza del fumus commissi delicti del reato in oggetto, fumus che, per il fatto di potere consistere nella sola astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, non può appunto essere inteso, secondo quanto parrebbe implicitamente ricavabile dall’impostazione del ricorso in oggetto, in termini tali da richiedere i medesimi requisiti dei gravi indizi di colpevolezza, necessariamente funzionali a sorreggere le sole misure cautelari”, come riportato nella sentenza della Cassazione.