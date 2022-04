Bordo: “Ciao, Peppino. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore”

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/04/2022 – “Con Peppino Sapone molti di noi hanno avuto la fortuna di condividere un pezzo di vita: gli anni della scuola – quelli più belli – la gioventù spensierata, le recite, le feste in campagna, il carnevale, le gite.

Lui era l’anima di tutti questi momenti, che organizzava sempre con passione e tanto entusiasmo. Era amico dei suoi alunni e scherzava con tutti, ma in classe, durante le lezioni, sapeva essere fermo e autorevolissimo. Ciao, Peppino. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore e non dimenticheremo mai i tanti bellissimi momenti vissuti insieme”.