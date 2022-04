Manfredonia, tornano le processioni: Via Crucis in sei parrocchie

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/04/2022 – “IL COMANDANTE Vist a l’istanza pervenuta in data 04 .0 4.2022 e assunta con il n. 14965 al protocollo generale del Comune di Manfredonia, con la quale il Sac. Don Antonio Di Candia , Parroco della Parrocchia “S. Maria del Carmine” di Manfre donia, comunicava lo svolgimento di n. 2 manifestazioni di carattere religioso , in particolare:



– la processione Via Crucis prevista per il giorno 8 Aprile 2022 dalle ore 19.15 alle ore 21.00;

– La “Benedizione delle Palme” prevista per il giorno 10 aprile dalle ore 09.00 alle ore 09.20 in Piazza S. Camillo De Lellis e successivo corteo di ritorno alla chiesa “S. Maria del Carmine”;



Considerato che per il corretto e sicuro svolgimento delle suddette celebrazioni è necessario adottare misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità con specifici provvedimenti sul transito e la sosta dei veicoli;



ORDINA

1) E’ vietata temporaneamente la circolazione di ogni categoria di veicoli limitatamente al passaggio del corteo dei partecipanti, il giorno 8 aprile 2022, dalle ore 19:15 alle ore 21:00, nel seguente percorso stradale:

– Parrocchia S. Maria del Carmine (partenza);

– Via S. Francesco;

– Via Maddalena;

– Via De Florio;

– Via Tribuna;

– Via Ospedale Orsini;

– Via Rivera;

– Vicolo Esperia;

– Via San Francesco;

2) E’ vietata la sosta e la fermata con obbligo di rimozione forzata, nonché la circolazione di tutti i veicoli sull’intera piazza San Camillo, il giorno 10 Aprile 2022, dalle ore 09.00 alle ore 09.20 per la benedizione delle palme: Tutti i veicoli provenienti dalle intersezioni che si immettono in Piazza San Camillo de Lellis dovranno adottare obbligatoriamente percorsi alternativi. Tutte le intersezioni presenti durante l’intero itinerario della processione dovranno essere debitamente presidiate da personale preposto dalla parrocchia organizzatrice o mediante la collaborazione di personale volontario appartenente ad associazioni di volontariato e/o protezione civile.

La Parrocchia “S. Maria del Carmine”, in considerazione della costante variazione normativa dovuta alle oscillazioni dell’incidenza epidemiologica, dovrà attuare un piano organizzativo che sia coerente con la normativa in materia di prevenzione del Covid19 vigente nel periodo in cui la manifestazione avrà luogo”.





