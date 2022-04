Tacchinardi: “Bari, anche la B ti sta stretta. Ai playoff punto sul Foggia”

“La piazza è passionale e fantastica: anche la B sta loro stretta. Per la C è stato importante a livello di visibilità aver avuto una squadra come il Bari”.

Così l’ex calciatore della Juve e della Nazionale italiana, Alessio Tacchinardi, parlando ai microfoni di “TuttoC.com” in merito campionato di C e al Bari.

Sul Bari: “Penso che sia una vittoria meritata e che viene da lontano, attraverso una ottima programmazione, di scelta di un ds perfetto per quel momento, affamato e cattivo sportivamente parlando oltre che ambizioso. Poi si è scelto un allenatore con coraggio: Mignani aveva fatto bene, ma non aveva mai vinto. I giocatori rimasti hanno recepito l’importanza di vincere il campionato. Poi ci sono state tante critiche e polemiche, come sempre succede. Ma c’è da fare loro solo i complimenti perché chi vince ha sempre ragione.”

“Sulla zona playoff dei tre gironi? Nel Girone C mi spiace per la Turris che ha perso terreno, ma vuoi per la piazza vuoi per la passione vuoi per l’allenatore importante punto sul Foggia: Zeman è un esempio in mezzo a tante pressioni. Nel Girone B potrebbe essere l’Ancona Matelica la sorpresa dei playoff, come lo fu l’AlbinoLeffe nella scorsa stagione”.

