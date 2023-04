Confindustria incontra il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Foggia

FOGGIA, 05/04/2023 – Il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, accogliendo l’invito del Presidente Eliseo Zanasi, ha fatto visita ai quadri dirigenti di Confindustria.

“Ringrazio il professor Lo Muzio per la sensibilità mostrata ancor prima del suo insediamento a partecipare ad un incontro la cui natura preliminare è servita più che altro ad indicare alcune azioni di sistema centrali sul piano imprenditoriale in cui l’Università riveste un ruolo dinamico fondamentale e direi essenziale – ha detto Zanasi – per i riflessi che potrebbero determinarsi sul versante della crescita in cui ci sentiamo impegnati”.

Nel corso della riunione, cui hanno partecipato i componenti del Consiglio di Presidenza, i Past President, il Direttore Generale ed il prof. Alessandro Del Nobile, sono stati affrontati i temi dell’innovazione, della sfida digitale e dei contratti di programma anche in riferimento a percorsi post laurea in settori nevralgici per immaginare un rilancio dell’economia territoriale con specifico riferimento ad alcuni ambiti strategici come l’agroalimentare, ma anche della tecnologia di avanguardia.

“Considero molto significativa la disponibilità operativa di Confindustria – ha dichiarato il professor Lorenzo Lo Muzio a margine dell’incontro – convinto come sono della grande utilità di una sinergia con il mondo imprenditoriale. Quanto prima costituiremo un tavolo tecnico per approfondire gli aspetti salienti di un percorso che reputo necessario, indispensabile”.