“Serve una soluzione sociale dove tutte le parti in causa devono spingersi nel trovare un equilibrio tra investimento, produzione e mercato per salvare lavoratori e sito. Non chiediamo ristori o la chiusura della sede di Treviso, ma di evitare l’ennesimo dramma sociale ed occupazionale del nostro territorio”. “Un sito produttivo insediato in un’area industriale già martoriata da importanti chiusure aziendali, a fronte dell’impegno dell’Amministrazione comunale di rilancio e rinnovata attrattivita per nuovi ed innovativi investimenti imprenditoriali”, continua il sindaco.

“Ci sono opportunità per trovare soluzioni di supporto a questa operazione, anche attraverso l’impegno finanziario della Regione per una fase di transizione e spin off, nonché valutare la possibilità di far rientrare quell’area negli incentivi della ZES. Ma, sono dell’idea che c’è una priorità assoluta per DOPLA Manfredonia: riavviare subito la produzione della plastica”.