Ischitella, il M° Mastromatteo delizia il pubblico con il Recital per Violoncello Solo “Suoni D’Anima”

Ischitella 05/04/2023 – Nella serata di ieri, 04 Aprile 2023, si è tenuto a Ischitella il Recital per Violoncello Solo “Suoni D’Anima”, organizzato dall’Il prestigioso evento ha visto la partecipazione del, il quale ha deliziato il pubblico presentecon un’eccezionale performance musicale. Il recital ha incluso quattro brani, tutti eseguiti con grande abilità dal Maestro Mastromatteo. La prima suite, di J.S. Bach, ha aperto la serata e ha dato il via ad un viaggio emozionante attraverso la musica classica per violoncello.Successivamente, il pubblico ha potuto apprezzare gli Studi op.40 n22-34-17-36 di D. Popper, che hanno dimostrato la grande abilità tecnica del Maestro. La performance è poi proseguita con il Capriccio su un tema della Niobe di Pacini op.21 di Piatti, una composizione dalla bellezza unica che ha catturato l’attenzione degli spettatori. Per concludere in bellezza, il Maestro ha suonato le Variazioni su tema del Mosè “Dal tuo stellato soglio” di Paganini/Rossini, un brano virtuosistico che ha lasciato tutti senza fiato. Il recital per violoncello solo “Suoni D’Anima” si è rivelato un evento di grande successo, capace di unire la bellezza della musica classica con la maestria del Maestro Mastromatteo, il quale ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e il suo amore per la musica. Articolo a cura di Vittorio Agricola