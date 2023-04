StatoQuotidiano, 5 aprile 2023. Sarà Smacos s.r.l. a occuparsi dei lavori allo stadio Zaccheria di Foggia. L’azienda edile di Bari, esperta di costruzioni residenziali e non, si è aggiudicata l’appalto per oltre 2milioni di euro che include la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e i lavori di “ristrutturazione e ammodernamento”.

Il progetto di “rigenerazione urbana” dello stadio, com’è noto, è fra le opere finanziate dal Pnrr, missione 5, per 2 milioni e 750mila euro.

Un lavoro di remake totale, o quasi, quello che investirà una struttura datata e che sorge nel centro della città. Sono molti i dettagli dell’opera centellinati in tavole e relazioni. Eccone di seguito alcuni. Riguardano la ristrutturazione e l’ammodernamento delle “zone di massima sicurezza” per ogni settore, dalle tribune alle curve, con tre livelli di “vie di esodo” e due per la suddivisione posti.

Fra le opere rientrano anche la nuova pavimentazione interna con scaloni antisdrucciolo, ripavimentazione delle zone limitrofe agli spalti, pittura, tinteggiatura, coperture interne della struttura e alcuni particolari del campo di gioco. Oltre a dei nuovi seggiolini e interventi sui servizi igienici.

Circa gli impianti, sono previsti lavori su quelli elettrici, con nuovi pali di illuminazione anche esterna, planimetria per impianto antincendio, impianto audio e posizionamento dei proiettori su alcune “torri”.

Nuovi e più sicuri ingressi, nuove recinzioni, zone cuscinetto a ridosso di quella di massima sicurezza. Inoltre: abbattimento di alcune strutture al di sotto della curva nord, risanamento delle strutture ammalorate, smaltimento acque piovane, realizzazione, nella tribuna centrale, di un ampio ambiente accogliente e opportunamente arredato. Via agli spazi verdi in zona via Gioberti e via Giudo D’Orso.

Quando finiranno i lavori? In poco meno di un anno, 7-8 mesi, secondo quanto previsto sul termine di esecuzione delle opere.

Paola Lucino, 5 aprile 2023