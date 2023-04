Manfredonia, 3,3 mln di euro per il miglioramento del decoro urbano

Il progetto prevede isole ecologiche intelligenti, ciascuna dimensionata in relazione alla popolazione residente con moduli tali da contenere contenitori di varia volumetria.Ciascuna isola sarà caratterizzata da: Alimentazione elettrica realizzata mediante batterie e con dispositivi dotati di accorgimenti e tecnologie per la riduzione del fabbisogno energetico anche con pannelli fotovoltaici – Trasmissione dati in remoto e trasmissione automatica di messaggi di errore rilevati dal sistema di autodiagnosi – Sensore di controllo volumetrico – Possibilità di verificare riempimento mediante sensore -Telecamere radar – Calotta di verifica volumetrica. Lo scopo è di facilitare la raccolta differenziata porta a porta ampliando le possibilità di conferimento ed al contempo misurare la quantità di rifiuti al fine di addivenire alla tariffazione puntuale. L’accesso utente sarà realizzato mediante transponder passivo e/o tessera a sfioramento oppure con apposita App caricata su Smartphone mediante tecnologia Bluetooth. Tutte le postazioni intelligenti saranno video sorvegliate ed alimentate con pannelli fotovoltaici.