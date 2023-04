Manfredonia, Maria Teresa Valente eletta Consigliera Regionale ANCI Puglia

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/04/2023 – “La Consigliera comunale Maria Teresa Valente della civica CON Manfredonia è stata eletta Consigliera Regionale ANCI Puglia durante l’assemblea congressuale tenutasi il 4 aprile 2023 a Taranto.

Un’elezione importante per la comunità locale, ottenuta grazie al sostegno di ‘Insieme per la Puglia’, la federazione delle civiche regionali che fanno capo direttamente a Michele Emiliano, che hanno premiato l’impegno e la determinazione che la Valente sta dimostrando nella massima assise comunale in riva al Golfo. “È un grande onore per me essere stata eletta Consigliera Regionale dell’ANCI Puglia”, ha dichiarato la neo eletta. “M’impegnerò al massimo per rappresentare al meglio i cittadini della mia comunità e portare le loro istanze sui tavoli regionali e nazionali”.

L’ANCI Puglia ha il compito di coordinare e assistere i comuni della regione, promuovendo il loro sviluppo e rappresentandoli a livello nazionale. Maria Teresa Valente, impiegata, giornalista pubblicista, con una laurea in Lettere ed un Master in Comunicazione Politica, sarà quindi chiamata a lavorare su molte tematiche importanti per la comunità, tra cui la valorizzazione del territorio, lo sviluppo economico e la promozione della cultura e del turismo.

L’elezione della Consigliera di CON Manfredonia è un importante segnale di rinnovamento e di impegno civico nella provincia di Foggia. La sua elezione dimostra che la politica locale può essere guidata da persone competenti e motivate, che mettono al primo posto l’interesse dei cittadini e della comunità. Lo riporta CON Manfredonia in una nota.