Manfredonia, rubata l’elica di una barca: “Vergogna senza precedenti”

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/04/2023 – Surreale furto ieri notte a Manfredonia.

Come denunciato dal comandante Michele di Rodi Garganico sui social, nel cantiere di Manfredonia dove si trovava sua barca è stata rubata l’elica della motopesca. “Una vergogna senza precedenti”, scrive “penso che siano stati 3/4 ragazzi perché è molto pesante”. E lancia un appello: “Se qualcuno sente o sa qualcosa e vuole aiutarmi sarà ben ricompensato. Può contattarmi in privato. Aiutatemi a far girare il post tra i miei colleghi così da spargere la voce grazie a chi vuole aiutarmi a ritrovarla”.